Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе своего обращения к нации заявил, что Россия «стала угрозой для Франции и Европы», а также высказался против «слишком хрупкого прекращения огня» в конфликте на Украине. Выступление главы государства транслировалось на YouTube.

«Путь к миру не может идти через отказ от Украины», — заявил Макрон.

Французский лидер добавил, что мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией Украины».

«Мы с первого дня решили поддержать Украину и ввести санкции против России. И мы поступили правильно. <…> Мир больше не может быть гарантирован на нашем собственном континенте. Российская угроза существует, и она затрагивает страны Европы, затрагивает нас», — сказал он.

Макрон также сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.

Французский лидер отметил, что конфликт в Украине «не ослабевает», в то время как США «оставляют неопределенность в отношении будущих шагов», а также собираются «ввести пошлины на товары из Европы».

Глава государства также вновь заявил о готовности направить французские войска в качестве потенциальных миротворческих сил в Украину после того, как будет достигнуто прекращение огня.

Он также призвал соотечественников подготовиться к тому, что США «не будут рядом с нами».

«Я хочу верить, что США будут на нашей стороне, но мы должны быть готовы к тому, что этого не произойдет», — заявил французский президент.

Кроме того, Макрон сообщил, что на следующей неделе Франция соберет начальников штабов стран, готовых «гарантировать будущий мир в Украине».

В начале марта Макрон рассказал, что Евросоюз на внеочередном саммите 6 марта рассмотрит предоставление Украине масштабного пакета финансовой помощи. По словам французского президента, Европе необходим «скорейший запуск масштабного и общего финансирования Украины, поскольку на карту поставлена» безопасность Евросоюза.