Американские посланники «прямо сейчас» едут в Россию для обсуждения предложения о 30-дневном прекращении огня на Украине, заявил президент США Дональд Трамп. Его слова передают The Guardian и BBC News.

Трамп рассказал, что получил «позитивные сигналы» о возможном прекращении огня на Украине.

«Позитивные сигналы ничего не значат. <…> Надеюсь, мы сможем получить прекращение огня от России. Если мы это сделаем, я думаю, что это будет 80% пути», — сказал Трамп и добавил, что сейчас все зависит от Москвы.

Американский лидер отметил, что если российская сторона решит продолжить боевые действия, то последствия для нее будут «разрушительными». По словам Трампа, речь идет о «финансовых проблемах». Однако он не хочет вводить подобные ограничения, потому что надеется «добиться мира».

В Белом доме в свою очередь заявили, что в Москву на этой неделе отправится спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В ходе своего визита он намерен убедить Россию подписать соглашение о прекращении огня.

План прекращения огня на Украине

11 марта в Джидде прошли переговоры между украинской и американской делегациями, президенты стран в них не участвовали. Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что по итогам встречи Украина готова принять предложение Вашингтона по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, если на такой же шаг согласится Россия.

Позднее готовность к такому шагу подтвердил сам Зеленский. В рамках сделки Киев требует возобновление американской военной помощи и обмена разведданными с Вашингтоном. По словам украинского президента, готовность американцев к этому была «важным элементом» переговоров в Джидде.

Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что план договоренностей будет передан России по разным каналам. Трамп на вопрос о том, насколько близко такое соглашение, выразил надежду, что «все закончится в ближайшие несколько дней». Среди прочего, республиканец заявил о возможном диалоге с Путиным «на этой неделе».

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила ТАСС, что Москва не исключает контактов с американскими представителями в течение ближайших дней. 12 марта она вновь отметила, что такие контакты в ближайшие дни не исключены.