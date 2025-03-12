Российские войска освободили более 86% от площади ранее занятой формированиями Вооруженных сил Украины (ВСУ) — более 1,1 тысячи квадратных километров. Об этом заявил глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе доклада главе государства Владимиру Путину, который впервые посетил регион с момента вторжения на его территорию украинских войск.

За последние пять дней освобождены 24 населенных пункта и 259 квадратных километров территории в Курской области, отметил Герасимов. По его словам, в плен в регионе взяли более 400 военных ВСУ, всего потери украинской стороны в приграничье составили свыше 67 тысяч человек.

«За время боевых действий на курском направлении противник потерял более 67 тысяч военнослужащих — это наиболее подготовленное и высокомотивированное подразделение военных сил Украины и также формирование иностранных наемников», — сказал Герасимов в ходе совещания на одном из пунктов управления курской группировкой войск.

По словам главы Генштаба, украинские формирования, действовавшие на территории Курской области, изолированы, идет их планомерное уничтожение. Герасимов также рассказал, что на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.

Как заявил Герасимов, Киев хотел создать в Курской области плацдарм, «сделать ситуацию разменной монетой», однако эти планы провалились. Он добавил, что операция по проходу российских военных по трубе к Судже стала неожиданной для ВСУ. По словам Герасимова, более 600 человек прошли по магистральному газопроводу около 15 километров.

Путин в ответ поблагодарил руководство Генштаба и особо отличившиеся подразделения за проделанную работу в Курской области. Глава государства заявил, что в ближайшее время стоит задача окончательно разгромить украинские войска, которые окопались в Курской области, и полностью освободить регион.

«Наша задача в ближайшее время — полностью освободить территорию Курской области. Восстановить положение вдоль линии государственной границы. И, конечно, нужно подумать, в будущем, и о создании зоны безопасности и до государственной границы», — отметил российский лидер.

Президент подчеркнул, что Россия будет относиться к пленным военнослужащим ВСУ как к террористам. Он пояснил, что «люди, которые находятся на территории Курской области», совершают преступления против мирного населения и противодействуют российским войскам и правоохранительным органам.

«Вот сейчас только что Валерий Васильевич упомянул о пленных. Но вот к этим людям мы, безусловно, прежде всего должны относиться как к террористам в соответствии с законами Российской Федерации. Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно, ко всем, кто оказался в наших руках»,— сказал Путин.

Он добавил, что иностранные наемники не попадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными. При этом президент отметил, что относиться к военным нужно гуманно, следуя нормам международного права.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область в начале августа 2024 года. В январе 2025-го Минобороны России сообщило, что площадь территории, занятой украинскими войсками в регионе, изначально составляла 1268 кв. км.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов 8 марта заявил о начале масштабного наступления российских войск в Курской области. Главком ВСУ Александр Сырский фактически это подтвердил, сообщив, что украинские войска «осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны».

Российские военные смогли прорваться в тыл группировки ВСУ в результате операции «Поток» или «Труба», пройдя 15 км по трубе газопровода, по которой раньше поставлялось топливо через Украину в Европу.

Днем 11 марта телеканал RT опубликовал фото бойца добровольческого штурмового отряда «Ветераны» с позывным Кузя, который стоит на фоне стелы с надписью «Суджа». Военкоры, включая «Рыбаря», писали, что российские войска продолжают наступление в Судже.

Вместе с тем «Два майора» и «Архангел Спецназа» писали, что взятие Суджи праздновать «пока рано», поскольку у российской армии «нет задачи выдавить ВСУ из города, есть задача уничтожить», а на это «нужно время». Вечером того же дня командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские войска почти со всех сторон окружили Суджу, а бои уже идут в окрестностях города.

Forbes утром 12 марта писал, что большая часть подразделений ВСУ, включая элитные, уже покинула Курскую область и находится на украинской территории. Всего, по данным издания, в российском регионе находилось около 10 тыс. украинских военных.