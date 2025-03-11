Российские войска почти со всех сторон окружили Суджу в Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, бои уже идут в окрестностях города.

«Остальная же территория, она в принципе почти вся уже зачищена. Все лесопосадки, все населенные пункты, они почти уже все освобождены», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

ВСУ вторглись в Курскую область в начале августа 2024 года. В январе 2025-го Минобороны России сообщило, что площадь территории, занятой украинскими войсками в регионе, изначально составляла 1268 кв. км.

Алаудинов 8 марта заявил о начале масштабного наступления российских войск в Курской области. Главком ВСУ Александр Сырский фактически это подтвердил, сообщив, что украинские войска «осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны».

Российские военные смогли прорваться в тыл группировки ВСУ в результате операции «Поток» или «Труба», пройдя 15 км по трубе газопровода, по которой раньше поставлялось топливо через Украину в Европу.

В сводке за 11 марта Минобороны указало, что российские военные вернули под контроль 12 населенных пунктов в Курской области. Поражения украинским формированиям было нанесено еще в 13 районах, в том числе в Судже.

Днем 11 марта RT опубликовал фото бойца добровольческого штурмового отряда «Ветераны» с позывным Кузя, который стоит на фоне стелы с надписью «Суджа». Телеграм-канал «Военный осведомитель» уточнил, что снимок сделан у кольцевой развязки на северо-восточной окраине населенного пункта.

«Это подтверждает присутствие российских бойцов в промзоне Суджи и контроль над ней. <…> Таким образом, практически весь «северный карман» уже либо полностью освобожден, либо продолжается дозачистка отдельных населенных пунктов и посадок, а противник сосредоточен лишь в самой Судже и селах южнее и западнее», — написал «Военный осведомитель».

Канал «Кулак VоZмездия» опубликовал видео, на котором якобы запечатлено отступление ВСУ из Суджи. Военкор Юрий Котенок также пишет, что украинские солдаты отступает в центральной части города.

«Противник старается огрызаться, но на полноценную оборону, судя по всему, в городской застройке он уже не способен — нет ни возможностей, ни мотивации. Заявления о переброске резервов ВСУ в Суджанский район ни к чему не привели», — утверждает Котенок.

«Рыбарь» подтверждает, что в Судже продолжается наступление российских войск. «Передовые отряды двигаются уже в границах населенного пункта и не исключено, что противник вывел большую часть сил из населенного пункта», — предполагает он.

Вместе с тем военкор Роман Сапоньков утверждает, что российских бойцов в Судже нет, в настоящее время они якобы присутствуют «только в промзоне и агломерации».

«После трубной операции противник реально покатился и есть успехи. И это была грамотная и абсолютно отважная операция, ставшая большим сюрпризом для противника. Но не нужно бежать впереди паровоза», — убежден он.

Блогер считает, что «Суджа будет взята совсем скоро», но необходимо дождаться «реального освобождения».

«Два майора» и «Архангел Спецназа» также заявили, что «рано праздновать взятие Суджи». Они предполагают, что у российской армии «нет задачи выдавить ВСУ из города, есть задача уничтожить». «А на это нужно время», — пишут «Два майора».

Между тем украинский osint-проект Deep State подтвердил заход россиян в восточную часть Суджи.