Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем телеграм-канале опубликовал видеообращение о том, что в качестве подарка российским женщинам Вооруженные силы РФ начали масштабное наступление в Курской области.

По его словам, военнослужащие из группировки войск «Север» своими действиями «оживили каждое направление» фронта на курской территории.

«Наши русские воины со всех подразделений, получается, решили сделать подарок нашим женщинам… На всех направлениях Курского участка фронта все подразделения пошли в масштабное наступление», — сказал Алаудинов.

Он утверждает, что российские войска «очень хорошо» продвигаются и вынуждают Вооруженные силы Украины оставлять свои позиции. «Бьем врага и сделаем так, чтобы он пожалел о том, что он пришел на нашу родную землю», — пообещал генерал-майор.

Ранее 8 марта Минобороны России сообщило о возвращении контроля над населенными пунктами к северу от курской Суджи — деревнями Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина.

Американские газеты The New York Times и The New York Post со ссылкой на украинских военных заявили, что ВСУ терпят под Курском поражение и могут покинуть российскую территорию в течение двух ближайших недель, поскольку ВС РФ отрезают им линию снабжения. Источники изданий рассказали, что атаки на их позиции практически не ослабевают, а численное превосходство противника зачастую составляет 50/6 человек.