На рынке хватает как российских, так и зарубежных мессенджеров, поэтому аналогичный сервис от Wildberries в случае запуска вряд ли будет востребован. Такое мнение в беседе с RTVI высказал эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов.

Ранее глава объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ) Татьяна Ким сообщила ТАСС, что WB работает над собственным мессенджером. По ее словам, идея появилась после объединения Wildberries с Russ в 2024 году. Пока приложение тестируется только внутри компании, однако разработчики не скрывают амбиций: сервис могут вывести и на внешний, в том числе зарубежный, рынок. «Посмотрим, получится или нет. Главное сейчас — правильно все разработать и, в первую очередь, сделать так, чтобы он работал для решения внутренних проблем», — сказала Ким.

Мясоедов скептически оценил рыночные перспективы мессенджера Wildberries. Он отметил, что примеров того, когда внутреннее корпоративное решение выходит на массовый рынок, «к сожалению, не так много», потому что подобные системы, как правило, изначально настроены под потребности разработчика и несут в себе «эффект цифрового шума» из-за множества интеграций.

«Вероятность того, что это будет отдельно стоящее решение, которое будет набирать популярность в том числе у пользователей, вообще не связанных с Wildberries, очень низка. И более того — рынок у нас действительно насыщенный. И отечественные есть хорошие решения, и есть какие-то альтернативные зарубежные. Причин, почему нужно выводить на рынок еще один продукт, я, честно говоря, не вижу», — заявил Мясоедов.

Эксперт напомнил, что одним из главных факторов успеха мессенджеров в свое время была простота.

«Почему в свое время “зеленый” мессенджер был очень популярен — по той причине, что он был очень простой, в нем не было никаких функций, никаких групп, и людям нравилось как можно быстрее отправлять сообщения, делать меньше манипуляций. Там была скорость реакции на отправку выше, и эта экономия микросекунд психологически на человека воздействовала в положительном ключе, ему нравилось этим пользоваться», — пояснил он.

По мнению собеседника RTVI, с мессенджером Wildberries ситуация будет иной.

«Как только мы начинаем говорить о коммуникационных системах, в которые встроены дополнительные возможности, а в случае Wildberries, очевидно, они будут: например, возможность заказать товар, посмотреть какую-нибудь корзину, перекрестные переходы на специальные торговые разделы. Вот как только это все будет появляться, это может быть удобно и классно для пользователя, который постоянно сидит на этой площадке. Но для тех, кто не пользуется этой площадкой или заходит туда нерегулярно, это будет вызывать раздражение и неудобство», — считает Мясоедов.

Отдельно он остановился на состоянии рынка: по его оценке, дефицита мессенджеров в России сегодня нет.

«У нас, в принципе, уже существует целый ряд мессенджеров — и отечественных, и неотечественных, и китайские, и турецкие сейчас есть мессенджеры, даже южнокорейский у нас официально легализуется на территории Российской Федерации, подал на регистрацию документы», — напомнил эксперт.

Из отечественных решений Мясоедов выделил MAX, который, по его словам, «хорошо развивается». На этом фоне рыночной ниши, которую Wildberries мог бы занять, он не видит: «Это скорее попытка на хайпе привлечь внимание, может быть, конечно, диверсифицироваться».

Внутри экосистемы маркетплейса сервис, по его мнению, найдет своего пользователя — ведь покупатели и продавцы платформы будут общаться между собой. Но самостоятельным массовым решением такой сервис, скорее всего, не станет, предположил собеседник RTVI.