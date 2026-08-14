Россиянам, у которых сохранились действующие шенгенские визы, лучше отказаться от поездок в Европу из-за завезенных мигрантами туберкулеза и чесотки. Об этом заявил бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН Геннадий Онищенко в комментарии Life.ru.

По словам академика, риск для туриста здесь прямой и вполне измеримый: из такой поездки можно вернуться с инфекцией, которая способна привести даже к летальному исходу.

Эпидемиолог настаивает, что происходящее нельзя описывать словом «вспышка» — это именно завоз инфекций, которые в Западной Европе долгое время считались взятыми под контроль.

«Туберкулез привезли с собой мигранты, как и чесотку, которая теперь будет распространяться по Европе. Нашим гражданам “шенген” закрыли, но, если у кого-то виза есть, от поездок лучше воздержаться, чтобы не привезти с собой заразу, от которой можно даже умереть», — предупредил Онищенко.

Европейские правительства, по его мнению, нарушают все санитарные нормы, впуская огромное число людей, которые не намерены работать, а лишь требуют, чтобы их кормили и обеспечивали пособиями.

Онищенко провел историческую параллель с событиями, которые произошли примерно за тысячу лет до Рождества Христова: массовое переселение голодающих, которые принесли с собой хаос и болезни, за короткий срок погубило четыре империи. Сегодня в Европе разворачивается тот же сценарий, полагает эпидемиолог, только вместо засухи движущей силой стали бедность и разрушенные государства.

«Мигранты несут в Европу туберкулез и чесотку — и это уже не медицинская проблема, а угроза гибели целых стран», — цитирует академика издание

Выход Онищенко видит только один — перестать впускать мигрантов и вместо этого вкладываться в экономику стран, откуда идут потоки переселенцев.

«Не приглашать к себе, а развивать экономику этих стран. Им надо создавать условия для жизни, чтобы они оставались там, где работают», — заключил академик.

Предостережения о зарубежных поездках Онищенко высказывает не впервые. В июле он призвал россиян вообще отказаться от отдыха за границей из-за возможного риска инфекций, отметив, что путешествовать разумнее внутри страны.

Отдельно академик неоднократно высказывался о Турции — самом массовом направлении отдыха российских туристов. Поводом для этих заявлений стали сообщения о массовых отравлениях и случаях бактериальных инфекций среди отдыхавших там россиян.

«Я всегда говорю: зачем ездить в Турцию, учитывая все риски, когда у нас в огромной стране есть практически все», — отмечал академик.

Среди рисков для туристов в Турции Онищенко называл и вирус Коксаки, который в летний сезон распространен на территории страны и распространяется преимущественно среди детей. В связи с ситуацией по инфекционным заболеваниям Роспотребнадзор неоднократно направлял запросы в министерство здравоохранения Турецкой Республики, напомнил бывший глава ведомства.

Помимо инфекций Онищенко указывал и на климатический фактор: резкая смена условий и жара сами по себе становятся нагрузкой на организм. Людям с хроническими заболеваниями, по его словам, от выездов за рубеж лучше воздержаться полностью.