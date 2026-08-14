США разослали странам НАТО анкету с вопросами о поддержке курса Белого дома, пишет Bloomberg со ссылкой на копию документа. По данным агентства, результаты этой оценки могут повлиять на то, как сильно Вашингтон сократит свое военное присутствие в Европе.

В документе союзников, в частности, спрашивают, поддерживала ли страна публично американскую внешнюю политику, какие ограничения она вводила на использование США своих военных баз, закупает ли она продукцию у американских оборонных компаний и выступала ли против норм, препятствующих заключению контрактов с фирмами из Соединенных Штатов.

Отдельный вопрос в анкете касается того, разделяет ли страна подход США, который глава Пентагона Пит Хегсет на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в 2026 году описывал как «сильный, сдержанный и ясный».

Документ появился через несколько недель после начала объявленного администрацией Дональда Трампа полугодового пересмотра американского военного присутствия в Европе. Его итоги должны быть готовы к декабрю.

По данным Bloomberg, сначала документ разослали странам через Вашингтон, а на этой неделе его копии появились и в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Позднее в этом месяце там пройдет встреча представителей США с союзниками по альянсу, на которой обсудят ход пересмотра.

Как американскую анкету оценили в НАТО

Как отмечает Bloomberg, союзники восприняли анкету настороженно, увидев в ней попытку увязать американские гарантии безопасности с политической лояльностью. По словам собеседников агентства, это идет вразрез с логикой трансатлантических отношений, сложившейся после Второй мировой войны, когда обязательства США в сфере безопасности сохранялись несмотря на политические разногласия с партнерами.

Официальный представитель альянса подтвердил Bloomberg, что США обсуждают пересмотр с партнерами, но комментировать содержание письма не стал. В Пентагоне на запрос агентства не ответили.

Документ затрагивает и ряд тем, по которым позиции Вашингтона и европейских столиц расходятся. Среди них — удары по Ирану, операция по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро, а также стремление Европы активнее переводить оборонные заказы местным производителям.

В частности, вопрос о публичной поддержке внешней политики Белого дома прямо упоминает «инициативы» на Ближнем Востоке и в Западном полушарии.

Bloomberg отмечает, что речь идет о регионах, где Трамп проводил военные операции без поддержки НАТО. После начала ударов по Ирану ряд стран, включая Испанию, запретили использовать свои базы для атак по иранской территории. В анкете прямо спрашивается, вводили ли союзники такие ограничения и готовы ли они их сократить или отменить.

Отдельно в документе поднимается тема военных расходов. США просят подтвердить, что страны повышают оборонные бюджеты до новых целевых уровней и готовы восполнять своими силами американские военные ресурсы.

Кроме того, у союзников спрашивают, закупают ли они продукцию американских компаний и выступали ли против новых программ импортозамещения в оборонной сфере под лозунгом «сделано в Европе». «Если нет — готовы ли они сделать это?» — говорится в анкете.

«Это сближает НАТО»

Агентство ожидает, что итогом этой оценки станет дальнейшее сокращение американского военного присутствия в Европе. Ранее Вашингтон уже сообщил о планах вывести из Германии около 5 тыс. военнослужащих и перебросить часть сил без замены. При этом Трамп пообещал направить дополнительный контингент в Польшу, объяснив это победой Кароля Навроцкого на президентских выборах.

Помимо личного состава, США сокращают и объем техники, зарезервированной для защиты союзников по НАТО в случае нападения. По данным Bloomberg, это может затронуть стратегические бомбардировщики, которых нет у европейских армий, а также беспилотники и корабли.

Генсек НАТО Марк Рютте в июле назвал пересмотр логичным и позитивным шагом на фоне роста военных бюджетов Европы и Канады.

«Это, на мой взгляд, сближает НАТО. И регулярно проводить такую оценку — это просто разумно», — сказал он журналистам.