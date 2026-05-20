Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич официально подтвердил вывод 5 тысяч американских военнослужащих из Европы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление, сделанное им на пресс-конференции в Брюсселе.

Генерал уточнил, что «значительная часть» из этих сил будет выведена из состава бронетанковой бригадной боевой группы, которая возвращается в США, имея в виду ранее предназначавшийся для ротации в Польше контингент из 4 тысяч человек.

Это подтверждает заявление президента США Дональда Трампа о пересмотре военного присутствия в Европе. По словам Гринкевича, это сокращение может оказаться не окончательным: в дополнение к 5 тысячам солдат, вероятно, будет выведено еще несколько сотен военнослужащих.

При этом генерал поспешил заверить союзников, что передислокации не скажутся на обороноспособности восточного фланга альянса и выполнении оборонных планов НАТО.

«По мере того как союзники наращивают свой потенциал, США могут отводить силы и использовать их для других глобальных приоритетов, так что меня вполне устраивает текущая ситуация», — заявил Гринкевич.

Отмена ротации коснулась именно польского направления: ранее Пентагон в последний момент отозвал приказ о переброске 4 тысяч военнослужащих 1-й бронетанковой дивизии из Техаса, которые уже начали прибывать в страну для девятимесячных учений с НАТО. Это решение стало полной неожиданностью как для европейских союзников, так и для сотрудников самого Министерства обороны США. По данным Politico, приказ отдал глава Пентагона Пит Хегсет, причем официальные причины этого шага до сих пор не сформулированы.

Ситуация с переброской войск является лишь частью более масштабного трансатлантического кризиса. Решение о выводе войск из Германии, которое затронет около 5 тысяч военных, было принято на фоне резкого обострения отношений между Вашингтоном и Берлином. Как сообщает The New York Times, американская администрация в частном порядке объяснила, что данная мера является наказанием для канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Причиной послужила недостаточная с точки зрения США поддержка военной кампании против Ирана и публичная критика стратегии президента Трампа. Мерц ранее позволил себе заявление о том, что США якобы терпят «унижение» на переговорах с Тегераном, и это вызвало гнев Белого дома.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя ситуацию, заявил, что европейцы «услышали сигнал» громко и четко.

«Европейские лидеры получили послание, они наращивают свои усилия, и это приведет к усилению роли Европы и более сильному НАТО», — отметил он.

Лидеры Франции и Евросоюза также призвали европейцев брать на себя больше ответственности за собственную безопасность, наращивая военные возможности. На данный момент в Германии остается около 33-35 тысяч американских военнослужащих, а общая численность контингента США в Европе составляет примерно 85 тысяч человек, что соответствует уровню до начала конфликта на Украине в 2022 году.