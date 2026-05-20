В Нью-Йорке открыли выставку, на которой представлены 3,5 млн страниц так называемых файлов Эпштейна. Экспозиция, раскрывающая связи финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле людьми, возобновила в американском обществе дискуссию о привилегированном положении богатых в американской правовой системе.

Организаторы выставки из вашингтонской НКО Institute for Primary Facts распечатали все доступные документы, опубликованные Минюстом США в рамках «файлов Эпштейна», и разместили их в залах галереи современного искусства Mriya Gallery.

Пространство выставки временно переименовали в «Мемориальный читальный зал Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна». В залах разместили стеллажи со всеми 3437 томами документов. В них — федеральные документы, хронология, переписки, материалы расследований и архивные доказательства, связанные с Эпштейном и его ближайшим окружением. Общий вес томов превышает 7,7 тонн.

На информационных стендах описывается суть дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле людьми. Организаторы заявили, что цель выставки — прозрачность и подотчетность в скандальном деле, где права пострадавших годами нарушались, а факты — замалчивались, пока Джеффри Эпштейн поддерживал связи с влиятельными людьми в политике, финансах, академической среде и международной дипломатии.

Значительная часть выставки посвящена отношениям Эпштейна с Дональдом Трампом. В залах галереи представлены архивные совместные фотографии действующего президента США и обвиненного финансиста, расшифровки их бесед и хронологии встреч с конца 1980-х годов.

Трамп — не единственное публичное лицо, связи которого с Эпштейном снова начали обсуждать в свете открытия выставки. В частности, в залах галереи можно увидеть документы, подтверждающие связи Эпштейна с политическими деятелями, связанными с Израилем, в том числе с бывшим премьер-министром страны Эхудом Бараком, который неоднократно навещал финансиста уже после того, как его осудили в США. Также в экспозиции фигурируют доказательства того, что Эпштейн при жизни жертвовал деньги произраильским организациям, включая «Друзей Армии обороны Израиля» (Friends of the Israel Defense Forces).

После открытия выставки в США снова заговорили о влиянии и связях власть имущих и политических элит. Снова вспыхнула критика в отношении того, как судебная система относилась к пострадавшим по делу Эпштейна. Адвокаты жертв по этому делу обвинили Министерство юстиции США в ненадлежащем редактировании имен и личных данных в некоторых опубликованных документах.

Организаторы выставки настаивают, что их основная цель — повышение осведомленности о проблемах выживших. Для этого в рамках экспозиции представлены мемориальные материалы, касающиеся в том числе провала современного американского права в отношении жертв финансиста.

Дело Эпштейна выявило культуру неприкосновенности элиты в западных институтах, где финансовое влияние и политические связи зачастую могли перевешивать неотвратимость ответственности, пишет Eastern Herald.

Посетить выставку, посвященную «файлам Эпштейна», можно по предварительной записи до 21 мая. Время пребывания в галерее ограничено одним часом из-за большого количества желающих посетить экспозицию.