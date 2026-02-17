Прошло более двух недель с тех пор, как Минюст США опубликовал новый массив документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Упоминание в этих файлах разрушило репутацию некоторых влиятельных людей по всему миру и даже привело к отставкам. Подробнее о последствиях — в материале RTVI.

Публикация новых файлов Эпштейна «потрясла Европу», приведя к отставкам и уголовным расследованиям, пишет The Washington Post (WP). В США увольнения и расследования в отношении лиц, упомянутых в этих документах, не имели таких масштабов. По подсчетам Axios, должностей или положения в обществе лишились более 10 политиков, бизнесменов и других влиятельных людей.

Европа

В феврале полиция Лондона начала уголовное расследование в отношении бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона, чье имя «тысячи раз» упоминается в файлах Эпштейна. Британского политика подозревают в передаче Эпштейну конфиденциальной правительственной информации.

В сентябре 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправил Мандельсона в отставку из-за связей со скандальным финансистом. Мандельсон также покинул Лейбористскую партию и палату лордов. Уволился и глава аппарата британского премьера Морган Максуини, который ранее советовал назначить Мандельсона на его пост.

Файлы Эпштейна сказались и на карьере бывшего премьер-министра Норвегии Турбьёрна Ягланда, которого обвинили в коррупции. Норвежская полиция проверяет, получал ли он подарки и деньги на поездки благодаря своей должности.

Французский экс-министр культуры Жак Ланг покинул свой пост из-за финансовых связей с Эпштейном. В отношении Ланга началось расследование, связанное с возможным налоговым мошенничеством. Дочерь политика Каролин Ланг, которая упоминается в финансовом завещании Эпштейна, ушла с поста главы синдиката кинопродюсеров.

После публикации новых документов из досье Эпштейна «на обозримое будущее» закрылся благотворительный фонд бывшей герцогини Йоркской Сары Фергюсон — экс-супруги Эндрю Виндзора-Маунтбаттона, лишенного титула принца и прочих регалий из-за связей с Эпштейном. Новые материалы по делу показали, что Фергюсон переписывалась с финансистом даже после того, как он признал вину по первому делу о склонении несовершеннолетней к сексу.

Из других европейских политиков в списке Axios не упомянут экс-советник премьер-министра Словакии и бывший глава МИД республики Мирослав Лайчак, который часто переписывался с Эпштейном, в том числе о девушках. В январе он подал в отставку на фоне скандала. Словацкий премьер Роберт Фицо воспринял это с сожалением.

США

В США звучат призывы к отставке министра торговли Говарда Латника, который вел с Эпштейном совместный бизнес и признался в посещении острова финансиста. Из новых материалов по делу Эпштейна следует, что Латник регулярно общался с бизнесменом на протяжении как минимум 13 лет и проводил с ним время. Это противоречит заявлению самого министра о том, что он якобы прекратил контакты с Эпштейном после 2005 года.

Сенаторы-республиканцы опасаются, что скандал вокруг Латника может перерасти в серьезную политическую проблему для партии перед промежуточными выборами в ноябре, пишет Hill.

Вскрывшиеся связи с Эпштейном ударили по карьере нескольких крупных американских юристов. Одним из них стал Брэд Карп, который 18 лет возглавлял американскую юридическую фирму Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP. Как отмечает Axios, Карп подал в отставку после того, как была обнародована его электронная переписка с Эпштейном. Юрист подчеркнул, что сложившаяся ситуация «не отвечает наилучшим интересам фирмы».

Также свой пост покинет Кэти Руммлер — главный юрисконсульт инвестиционного банка Goldman Sachs. В кредитной организации она будет работать до 30 июня.

«Я пришла к выводу, что внимание СМИ ко мне, связанное с моей предыдущей работой в качестве адвоката защиты, становится отвлекающим фактором», — сказала Руммлер.

Содержание ее переписки с Эпштейном свидетельствует об их близких взаимоотношениях, указывает Axios. Издание также напоминает, что Руммлер пыталась защитить финансиста, когда его обвинили в преступлениях на сексуальной почве.

После обнародования новой порции документов по делу Эпштейна председатель оргкомитета летних Олимпийских Игр — 2028 в Лос-Анджелесе Кейси Вассерман объявил о продаже своей компании по спортивному маркетингу и поиску талантов Wasserman Group. Бизнесмен, которого NBC News называет «голливудским магнатом», заявил своим сотрудникам, что стал «отвлекающим фактором» для работы фирмы. Управление компанией передано топ-менеджеру Майку Уоттсу.

Из файлов Эпштейна стало известно, что Вассерман переписывался с сообщницей финансиста Гислейн Максвелл, осужденной на 20 лет за секс-торговлю людьми. Вассерман, который тогда был женат, писал своей собеседнице, что постоянно думает о ней, и обсуждал возможность встречи. В одном из писем он выразил желание увидеть Максвелл в «обтягивающем кожаном костюме».

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что Вассерман должен покинуть пост председателя оргкомитета летней Олимпиады — 2028, однако исполнительный комитет Игр решил оставить его в этой должности.

Из-за возможной связи с Эпштейном Национальная футбольная лига начала расследование в отношении председателя и совладельца клуба New York Giants Стива Тиша, который упоминается в опубликованных файлах более 400 раз. В частности финансист подыскивал Тишу женщин для знакомства. Сам Тиш заявил, что они с Эпштейном обменивались электронными письмами «о взрослых женщинах», а также «обсуждали фильмы, благотворительность и инвестиции».

Миллиардер Том Прицкер 16 февраля заявил об уходе с поста исполнительного председателя сети отелей Hyatt. Согласно документам Минюста США, бизнесмен много лет переписывался с Эпштейном, в том числе после того, как финансиста осудили.

«Я проявил ужасную неосмотрительность, поддерживая с ними [Эпштейном и Максвелл] контакт, и нет оправдания тому, что я не дистанцировался от них раньше», — заявил Прицкер.

Приглашенный эксперт CBS News, специалист по долголетию Питер Аттиа ушел с поста главного научного сотрудника бренда премиальных протеиновых батончиков David Protein и больше не числится консультантом в американской технологической компании Eight Sleep. При этом он по-прежнему сотрудничает с CBS.

Аттиа вел дружескую переписку с Эпштейном, иногда в грубой форме. В 2015 году Аттиа написал финансисту: «Знаешь, в чем главная проблема дружбы с тобой? Твой образ жизни настолько возмутителен, и все же я никому не могу об этом рассказать».

После обнародования этих сообщений Аттиа извинился и выразил сожаление, что некоторые его «постыдные, бестактные и недопустимые» письма стали достоянием общественности. Он также заявил, что не был причастен к преступлениям Эпштейна.

16 февраля генеральный прокурор США Пэм Бонди опубликовала 300 имен знаменитостей и политиков, которые упоминаются в материалах по делу Эпштейна. Она уточнила, что некоторые из этих людей находились в прямом контакте с финансистом или его сообщницей Гислейн Максвелл, другие упоминаются «в части документов, в числе которых сообщения СМИ».

На Ближнем Востоке связь с Эпштейном стоила должности видному бизнесмену Дубая Султану Ахмеду бин Сулайему — гендиректору одной из крупнейших в мире логистических компаний DP World. В одном из писем 2013 года Эпштейн назвал Сулайема одним из своих «самых доверенных друзей». В ответном послании Сулайем благодарил финансиста и писал, что отправляется на свою яхту «попробовать свежую, стопроцентно русскую девушку».