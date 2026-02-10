Король Великобритании Карл III выразил «глубокую обеспокоенность» касательно обвинений в адрес своего брата — бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора — о связях с финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает The Guardian со ссылкой на Букингемский дворец. Монарх заявил о готовности сотрудничать с полицией в расследовании.

«Несмотря на то, что претензии адресованы господину Маунтбеттен-Виндзору, если к нам обратится полиция долины Темзы, мы готовы оказать им поддержку, как и следовало ожидать», — заявил накануне представитель Букингемского дворца.

Британская полиция начала проверять связи принца Эндрю и Эпштейна 9 февраля после публикации самого большого массива данных по делу финансиста. Документы из архивов с сайта Минюста США в правоохранительные органы передала антимонархическая группа Republic.

Речь идет об электронных письмах, которые Эндрю отправлял Эпштейну, когда занимал должность торгового представителя Великобритании. Также полиция проверяет информацию о том, что брат монарха передавал финансисту конфиденциальные данные: пересылал ему отчеты о поездках в Сингапур, Китай, Гонконг и Вьетнам в 2010 и 2011 годах.

Как пишет The Guardian, неясно, «содержали ли документы конфиденциальную информацию о британских торговых сделках» или принц соблюдал закон о государственной тайне.

Кроме того, обращает внимание, The Telegraph, в канун Рождества 2010 года Эндрю поделился с Эпштейном конфиденциальной информацией об «инвестиционных возможностях» по восстановлению провинции Гильменд в Афганистане.

«Я собираюсь предложить это другим людям из моей сети контактов (включая Абу-Даби), но мне было бы очень интересно узнать ваши комментарии, мнения или идеи о том, кому еще было бы полезно узнать об этом», — говорилось в письме с темой «Международные инвестиционные возможности в Афганистане».

Годом ранее Маунтбеттен-Виндзор написал Эпштейну, что провел выходные в Париже с «интересным американским семейным банком, которому нужна помощь на Ближнем Востоке». В ответном письме финансист спросил его: «в какой стране Ближнего Востока вы сильнее всего ?».

В новых файлах по делу Эпштейна содержится множество снимков с бывшим принцем в окружении молодых девушек. Журналисты обнаружили и электронное письмо, которое, вероятно, подтверждает подлинность фотографии, где Эндрю обнимает Вирджинию Джуффре — она обвиняла его в изнасиловании.

Элизабет Джуффре, покончившая с собой в апреле 2025 года, ранее подала иск к принцу Эндрю, обвинив его в сексуализированном насилии. Женщина утверждала, что, когда ей было 17 лет, Эпштейн привез ее в Великобританию и заставил заниматься сексом с Маунтбеттен-Виндзором. Принц, по ее словам, знал о ее возрасте.

В 2019 году Эндрю на фоне информации о связи с финансистом сложил с себя публичные обязанности члена королевской семьи, чтобы не подвергать риску репутацию других ее членов.

«За последние несколько дней я отчетливо понял, что обстоятельства, связанные с моими прошлыми контактами с Джеффри Эпштейном, стали серьезным фактором, который мешает как работе моей семьи, так и работе многих благотворительных организаций, которые я с гордостью поддерживаю», — заявлял он.

В октябре 2025 года Букингемский дворец лишил Эндрю титула герцога Йоркского и других почетных званий. Сам Эндрю объяснял, что такое решение приняли из-за того, что продолжающиеся обвинения в связях с Эпштейном «создают нежелательные помехи работе монархии».