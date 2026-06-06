Иран и США обменялись ударами утром 6 июня на фоне заявлений о приостановке мирных переговоров. Центральное командование американских ВС (CENTCOM) сообщило, что Тегеран запустил семь баллистических ракет в направлении Кувейта и Бахрейна, а также четыре беспилотника к Ормузскому проливу. Корпус стражей Исламской революции (КСИР), в свою очередь, заявил, что целями были военные базы США в регионе.

Согласно заявлению КСИР, которое приводит агентство Tasnim, в ночь на 6 июня четыре нефтяных танкера пытались «незаконно покинуть» Ормузский пролив, игнорируя предупреждения военно-морских сил Ирана. Один из танкеров в результате был поражен и остановлен, остальные повернули назад, заявили в КСИР.

Иранская сторона заявила, что позже американские беспилотники атаковали телекоммуникационные вышки на островах Кешм и Сирик. В ответ Тегеран нанес ракетный удар по американской авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте и по важным объектам пятого флота ВМС США в Бахрейне.

В CENTCOM подтвердили, что американские войска нанесли удары по иранским радиолокационным станциям береговой охраны в Горуке и на острове Кешм, объяснив это необходимостью защиты от дальнейших морских атак. Выпущенные Ираном беспилотники представляли «непосредственную угрозу для регионального морского судоходства», говорится в заявлении командования США.

По данным CENTCOM, шесть иранских ракет были перехвачены, седьмая не достигла цели. Информацию о повреждении штаба 5-го флота США в Бахрейне в командовании назвали ложной, добавив, что сообщений о причинении вреда американскому персоналу не поступало.

Бахрейн осудил иранские атаки на свою территорию и на соседний Кувейт. Все ракеты были перехвачены, заявил МИД королевства. Ведомство призвало Тегеран прекратить «неоправданные нападения», открыть Ормузский пролив без ограничений и взимания платы, раскрыть местонахождение морских мин и содействовать в их разминировании, открыть безопасный гуманитарный коридор для гражданских судов и разрешить эвакуацию более 20 тыс. моряков, оказавшихся в бедственном положении.

Генеральный штаб Вооруженных сил Кувейта сообщал о перехвате системами ПВО «вражеских ракетных и беспилотных атак».

Бахрейн и Кувейт второй раз за неделю подвергаются ударам со стороны Ирана. 3 июня международный аэропорт Кувейта получил серьезные повреждения в результате попадания дрона. Один человек погиб, более 60 получили ранения. Это произошло на фоне обмена ударами между Ираном и США в районе Ормузского пролива, что стало одним из самых серьезных нарушений режима прекращения огня, действующего в регионе с начала апреля.

1 июня Иран заявил о приостановке переговоров с США по урегулированию из-за ударов Израиля по Ливану. Президент США Дональд Трамп отметил, что это не означает возобновления полномасштабных военных действий.

По данным The Wall Street Journal (WSJ), Трамп не хочет провоцировать новый этап полномасштабной войны и заявил своим помощникам, что может изменить свое мнение только в случае гибели американских военных из-за иранских атак.