В Кабардино-Балкарии при восхождении на Эльбрус погибли альпинисты, следователи начали доследственную проверку. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

По предварительным данным ведомства, 25 июля группа из семи человек поднималась на гору. Один из участников спустился и рассказал, что двоим стало плохо на высоте 5,1 тыс. метров; по имеющимся сведениям, они погибли. «В настоящее время ведутся поиски четверых альпинистов», — отметили в СК.

Прокуратура республики уточнила, что ведутся поиски трех альпинистов. «По предварительным данным, 25 июля 2026 года группа из 7 альпинистов осуществляла восхождение на гору Эльбрус. Один из них спустился и сообщил, что двоим из них стало плохо. Во время спасательных работ обнаружены тела двух альпинистов, еще одному оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства.

Региональное МЧС уточнило, что спасены двое, и подтвердило РБК гибель двух человек.

Число жертв, по неофициальным данным, выше. Источники «Известий» и РЕН ТВ сообщили, что погибли пятеро, а тела нашли в районе вершины; выжить удалось двоим. То же писали телеграм-каналы SHOT и Baza.

Спастись, по версии «Известий», смогли двое мужчин — Харис А. и Кемал В., 1983 и 1988 годов рождения. Первый самостоятельно спустился с горы и позвал на помощь, второго обнаружили спасатели. Оба доставлены в медицинские учреждения.

Все участники восхождения — иностранцы из Боснии и Герцеговины, передает ТАСС. Гражданство двоих погибших подтвердили собственные источники агентства и РБК, а также правоохранительные органы республики в разговоре с РИА Новости: «По предварительным данным, оба погибших и вся группа — из Боснии». По неподтвержденной информации, восхождение проходило без профессионального гида.

Тревога поднялась вечером 25 июля. Как указывало республиканское ГУ МЧС, в 21:21 поступила информация, что зарегистрированная группа из шести человек не может самостоятельно спуститься с седловины на высоте 5100 метров и просит о помощи; пострадавших среди альпинистов на тот момент, по предварительным данным, не было.

На место выдвинулись восемь сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда — он же продолжает поиски. Разница в числах объясняется хронологией: шестеро остались на седловине, седьмой к этому времени уже шел за помощью.

Ситуация могла ухудшиться из-за непогоды: по данным Baza со ссылкой на местных гидов, поначалу условия были относительно благоприятными, однако скорость ветра достигала 45 км/ч, а к утру усилилась до 70 км/ч — такой показатель считается критическим для штурма вершины. SHOT также писал об усилении ветра и падении видимости из-за тумана.

Эльбрус остается одной из сложнейших вершин страны, а нагрузка на маршруты высокая: в тот же день в республике было зарегистрировано 130 туристических групп общей численностью 1077 человек. Ранее в июле на склоне произошла другая трагедия — при попытке подняться на восточную вершину со скалы на высоте 4 тыс. метров сорвались отец и сын. Мальчик погиб, мужчину эвакуировали.