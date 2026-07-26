Президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Документ опубликован на портале правовых актов.

Документ впервые задает рамки регулирования больших фундаментальных моделей ИИ — программ не менее чем с 1 млрд параметров, способных решать интеллектуальные задачи на уровне человека или выше.

Закон вводит два ключевых понятия: суверенные модели, которые должны разрабатываться российскими компаниями на всех стадиях жизненного цикла, и национальные, для которых допускается использование зарубежных компонентов и открытых решений.

Инициатива также закрепляет полномочия государства в этой сфере. Президент будет утверждать национальную стратегию развития искусственного интеллекта, а правительство — определять меры господдержки и случаи, когда разрешено применение только суверенных или национальных больших фундаментальных моделей.

Отдельный блок касается цифровых платформ и ИИ-сервисов. Владельцы сайтов, приложений и соцсетей с ежедневной аудиторией более 500 тыс. человек должны обеспечить пользователям возможность маркировать контент, созданный с помощью ИИ. Операторы таких сервисов, в свою очередь, обязаны сообщать, кому принадлежат авторские права на сгенерированный контент, на каких условиях он доступен и можно ли его выгружать.

Еще одна норма касается обучения нейросетей: использовать объекты авторского права для этих целей можно при наличии правомерного доступа к ним.