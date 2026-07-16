Принятый Госдумой закон о поддержке развития технологий ИИ вряд ли поможет России сократить отставание от США и Китая в этой сфере. Таким мнением с RTVI поделилась президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская. По ее оценке, инициатива фактически сосредоточена на одном направлении — больших фундаментальных моделях, тогда как перспективнее было бы поддерживать прикладные ИИ-разработки и стимулировать спрос на них со стороны государства и бизнеса.

«Текущий законопроект, по сути, сфокусирован только на одном понятии — большие фундаментальные модели. У нас в стране их ровно одна — суверенная модель, которую сделал Сбербанк. Поэтому на всем остальном искусственном интеллекте, как мне кажется, он не скажется», — сказала Касперская.

О каком законе идет речь

8 июля Госдума приняла закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта сразу во втором и третьем чтениях. Первое чтение прошло днем ранее. В своем телеграм-канале Касперская отмечала, что с момента внесения документа в парламент до его принятия прошло семь дней, а полноценного публичного обсуждения и учета мнений отраслевых экспертов не было. «Терминология и формулировки не проработаны, отсутствуют требования по безопасности и соблюдению прав граждан, любая конкретика отнесена в подзаконные акты», — добавила она.

Согласно сообщению Госдумы, закон вводит в российское законодательство базовое определение ИИ и закрепляет правила применения больших фундаментальных моделей. Также определяются полномочия президента, правительства, федеральных органов, госкорпораций и Банка России, связанные с использованием таких моделей. Кроме того, документ вводит категории суверенных и национальных моделей ИИ. Для них устанавливаются требования по локализации обработки данных на территории России с участием российских юридических лиц, а также меры поддержки разработчиков, включая доступ к данным для обучения моделей. По данным «Коммерсанта», под большой фундаментальной моделью понимается модель с порогом от 1 млрд параметров.

Отдельные нормы касаются маркировки контента, созданного с использованием искусственного интеллекта. Как писали «Ведомости», владельцы сайтов, мобильных приложений и соцсетей с ежедневной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны будут предоставить возможность маркировать такие материалы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал принятый закон рамочным: «До конца года мы обязательно должны будем вернуться к рассмотрению основных положений».

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, представляя законопроект перед вторым чтением, говорил, что его цель — «простимулировать внедрение суверенных национальных моделей искусственного интеллекта во все сферы нашей жизни». «Мы не можем проиграть гонку с Соединенными Штатами и Китаем за лидерство в этой области», — добавил он.

Касперская, комментируя его слова, усомнилась, что само по себе внедрение отечественных моделей позволит повысить их качество до уровня зарубежных аналогов.

«Что изменится в развитии российского ИИ, если мы начнем принудительно внедрять эти модели “во все сферы нашей жизни”? Они сразу перестанут отставать от Запада? Требование по обязательному использованию — не разработке! — суверенно-национальных моделей везде, где можно, поднимет их качество на уровень иностранных аналогов? Что-то сомнительно», — написала она.

«Шансов догнать этот поезд нет»

Касперская заявила RTVI, что выбор именно больших фундаментальных моделей в качестве основного объекта регулирования выглядит спорно, поскольку технологии ИИ быстро меняются.

«Почему закон взял именно один конкретный вид искусственного интеллекта, мне трудно сказать. Тем более что технологии развиваются стремительно. Например, сейчас на первое место выходят ИИ-агенты, уже даже не фундаментальные модели, а через год будет еще что-то, наверное. А мы взяли и почему-то ограничили одной технологией. Ну, может быть, так надо», — сказала она.

По оценке главы InfoWatch, Россия уже серьезно отстает от США и Китая именно в сегменте больших фундаментальных моделей. Она не считает реалистичной задачу догнать западных конкурентов в этом направлении.

«Когда ты идешь пешком по тем же рельсам, по которым едут поезда, то шансов догнать этот поезд в целом нет. Я не думаю, что у нас есть хоть какие-то близкие шансы сделать что-то прорывное в больших фундаментальных моделях», — заявила собеседница RTVI.

По мнению Касперской, России стоит делать ставку не на универсальные большие модели, а на узкие прикладные решения.

«Искусственный интеллект не исчерпывается большими фундаментальными моделями. Есть, например, системы машинного зрения — у нас они очень хорошие. Есть беспилотный транспорт. Есть логистика, управление при помощи искусственного интеллекта. Есть, в конце концов, информбезопасность. И в узких применениях у нас есть интересные разработки, которые вполне конкурентоспособны на российском рынке», — сказала эксперт.

Большие модели, уточнила она, требуют колоссальных затрат на вычисления и энергетику, не будучи при этом прибыльным направлением.

«Это очень дорого, это очень ресурсозатратно по энергетике. И надо сказать, что ведь никто из больших моделей сейчас не в плюсе — они все убыточные, причем убыточные существенно. Они тратят миллионы, если не миллиарды долларов на модель. У нас таких денег нет», — отметила Касперская.

Она добавила, что не понимает, зачем России ставить цель обязательно создать конкурентоспособную большую модель.

«Мне кажется, гораздо правильнее делать конкретные узкие применения для решения более конкретных технических задач, чем упираться в одну единую платформу всего, которая будет стоить лютых денег и ее эффективность непонятна», — сказала глава InfoWatch.

Главным способом поддержки небольших компаний, которые развивают ИИ-технологии, Касперская назвала не гранты, а формирование спроса на отечественные решения.

«Нужно, чтобы компании и государство все-таки приобретали информационные технологии собственного производства для решения своих конкретных задач. И это главное», — сказала она.

По ее словам, грантовая система не всегда подходит для инновационных разработок из-за жестких требований к результату.

«Мы, например, не решаемся брать гранты. Это очень жестко контролируемая история, с очень жесткими требованиями по реализуемости. И в случае инновационных технологий вы не всегда можете обеспечить те KPI, которые требуются. И гарантировать, что мы через три года сделаем ровно то, что обещано, нельзя», — пояснила Касперская.

Она считает, что принятый Госдумой закон не дает достаточных инструментов поддержки для большинства направлений ИИ.

«К сожалению, мы думали, что закон по поддержке должен как-то стимулировать поддержку искусственного интеллекта. Но он ограничился большими фундаментальными моделями, никаких рекомендаций по другим видам искусственного интеллекта закон не дает. Поэтому здесь ожидать поддержки даже не приходится», — сказала она.

При этом Касперская отказалась давать универсальную рекомендацию законодателям для всей отрасли. По ее словам, разные направления ИИ свой набор нужных мер.