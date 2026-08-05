В России усомнились в возможности сделки по открытию Ормузского пролива, которую анонсировал президент США Дональд Трамп. В разговоре с KP.RU эксперты назвали две главные причины для сомнений: невыполнение Вашингтоном условий Ирана и расхождение в интересах Америки и Израиля.

Востоковед Николай Савостьянов отметил, что важным пунктом прошлого меморандума, который США и Иран заключили в июне, было обещание разморозить активы Исламской республики. Но Трамп не пошел на это тогда и не идет сейчас, считает собеседник издания.

«Иран не доверяет США, ему нужны от американцев ощутимые уступки прямо сейчас, а не через год или два», — сказал он.

Без таких уступок Тегеран не видит смысла снимать блокаду пролива, продолжил эксперт.

«Иранские власти рассматривают такую политику как ничем не оправданную сдачу позиций. А раз так, то и объявленного Трампом соглашения с участием Ирана на самом деле просто не существует», — сделал вывод Савостьянов.

Ведущий научный сотрудник Института Востоковедения РАН Борис Долгов напомнил, что войну против Ирана США ведут не в одиночку — это была и остается американо-израильская операция. Но на данный момент все более очевиден разрыв в целях и задачах Вашингтона и Тель-Авива, заявил он.

По словам Долгова, Трамп хочет, чтобы Иран обслуживал экономические интересы США — отдавал бы свою нефть американским компаниям и перестал сопротивляться «американской гегемонии» в Ираке и Сирии. А израильское руководство по-прежнему нацелено сменить иранский режим, продолжил он.

«И потому Тель-Авив не одобрит никакие компромиссы между Вашингтоном и Тегераном», — подытожил востоковед.

Трамп заявил 5 августа, что уже в этот день может быть достигнуто соглашение о возобновлении судоходства в Ормузском проливе, передает AP.

«Это может произойти. Завтра или послезавтра», — сказал президент журналистам 4 августа, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию портала Axios, где был обозначен такой срок.

Два источника портала в регионе Персидского залива утверждали, что сделка предусматривает 60-дневное временное соглашение с перспективой его продления.

По их словам, планируется, что проход судов в Персидский залив будет осуществляться через иранскую (северную) часть Ормузского пролива, а обратный маршрут — из Персидского залива в Аравийское море — будет проходить через оманскую (южную) часть в координации с Ираном.

В течение 60-дневного периода плата за проход через пролив и другие сборы взиматься не будут.

Стороны также обязуются в течение 30 дней приступить к разминированию разделительной полосы Ормузского пролива. После этого она будет также использоваться для движения судов по условиям постоянного соглашения, которое должны заключить Иран и Оман.

Высокопоставленный чиновник одной из стран Персидского залива, знакомый с ходом переговоров, предположил в беседе с CNN, что вероятность заключения сделки до конца этой недели (до 9 августа) составляет примерно 50 на 50.