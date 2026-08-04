Возможности военного воздействия США на Иран ограничены, а запасы некоторых дальнобойных ракет почти исчерпаны, сообщили западные СМИ со ссылкой на источники. Вашингтон заявляет о возобновлении переговоров, в то время как Тегеран опровергает эту информацию. При этом обстановка в регионе, несмотря на шаткую паузу в ударах, остается напряженной. Что происходит вокруг конфликта на Ближнем Востоке и стоит ли ожидать возвращения к дипломатии — в материале RTVI.

«Великодушно дает шанс сдаться»

«Возможности военного воздействия на Иран кажутся практически исчерпанными. Подходы, к которым до этого прибегали США, во многом продемонстрировали свою несостоятельность. Это заводит ситуацию в тупик», — рассказал RTVI научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

По его словам, разрешение ситуации требует проведения переговоров, взаимных уступок и консенсуса. Стороны, отмечает эксперт, пока не демонстрируют готовности к компромиссам.

«Это касается и США с громкими заявлениями Дональда Трампа, в которых он великодушно дает Ирану шанс сдаться. Тегеран, в свою очередь, также не уступает и продолжает настаивать на том, что речь идет о переговорах между победившим Ираном и США, провалившими попытку его уничтожить», — добавил Лукьянов.

Он подчеркнул, что несмотря на разногласия, Иран и США убеждены в необходимости договоренностей по техническим вопросам — в частности, по функционированию судоходства в Ормузском проливе.

Американское военное руководство, похоже, действительно столкнулось с ограничением возможностей воздействия на Иран. Так, в Центральном командовании ВС США (CENTCOM) попросили аналитиков представить «креативные и нетрадиционные» идеи для оказания давления на Тегеран, сообщил CNN со ссылкой на источники.

Офицер разведывательного подразделения в командовании, по информации собеседников американского телеканала, разослал на минувшей неделе соответствующее сообщение широкому кругу аналитиков.

«Мы ищем новые, креативные и нетрадиционные способы оказать давление на Иран и наказать его», — приводит CNN часть сообщения.

Вдобавок к этому источники рассказали агентству Reuters, что армия США израсходовала значительную часть арсенала дальнобойных ракет в ходе войны с Ираном. Дефицит главным образом затронул ракеты ATACMS и PrSM.

Президент США Дональд Трамп заявил 3 августа, что Иран и другие ближневосточные страны попросили отменить удары по иранской территории для возобновления дипломатического диалога. Как он ранее отметил днем ранее, главными темами переговоров должны стать разблокировка Ормузского пролива и отказ Тегерана от ядерного оружия.

Вместе с тем в МИД Ирана утверждения Трампа опровергли, заверив, что какие-либо переговоры с США сейчас не ведутся. Официальный представитель иранского дипведомства заявил накануне в ходе брифинга, что консультации по безопасному судоходству в этой стратегической морской артерии проводятся с оманской стороной.

Ситуация с переговорами

Впрочем, Катар, фактически ставший монополистом в урегулировании региональных конфликтов, сообщает о продолжении посреднических усилий по снижению напряженности на Ближнем Востоке.

«Мы можем подтвердить, что усилия по деэскалации в регионе продолжаются <…> В настоящее время нет конкретного соглашения, мы заинтересованы в возвращении к дипломатическому треку», — заявил 4 августа официальный представитель катарского дипведомства Маджед аль-Ансари.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, в свою очередь, подтвердил заинтересованность Тегерана в недопущении расширения конфликта.

«Мы защищаем свои границы, но не стремимся к масштабированию войны», — заявил иранский президент, его слова приводит канцелярия.

При этом глава минфина США Скотт Бессент заявил 4 августа, что Вашингтон и Тегеран могут договориться об открытии Ормузского пролива уже в ближайшие два дня.

«Мы ведем переговоры с иранцами, и, думаю, есть вероятность, что сегодня или завтра мы достигнем соглашения об открытии пролива и переходе к более нормальной ситуации в этом конфликте», — сказал он в эфире телеканала CNBC.

Тем временем низкий уровень судоходного трафика в Ормузе, согласно мониторинговым платформам, продолжает сохраняться. Так, всего шесть судов — три сухогруза и три танкера — прошли через пролив 3 августа. Примечательно, что все они использовали северный коридор, контролируемый Ираном.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран стал наносить массированные удары по американским объектам в регионе. США и Иран подписали в ночь на 18 июня меморандум о взаимопонимании, который предусматривал прекращение боевых действий в регионе, включая Ливан.