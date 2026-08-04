Турция выразила «серьезную озабоченность» в связи с атаками беспилотников на гражданские суда в Черном море. МИД страны призвал все стороны, участвующие в судоходстве в регионе, особенно Россию и Украину, «срочно принять конкретные меры» для обеспечения безопасности.

Как указано в заявлении от 4 августа, накануне вечером БПЛА атаковали принадлежащие Турции грузовые суда Yasar и Nadezhda при выходе из порта Новороссийска. В результате пострадали несколько членов экипажа, в том числе турецкие граждане.

«Мы серьезно обеспокоены тем, что, несмотря на все наши предупреждения, [вооруженное противостояние] между Россией и Украиной все больше распространяется по Черному морю, затрагивая также гражданские суда», — говорится в документе.

Призвав стороны к обеспечению безопасности гражданского судоходства, Турция предупредила, что если не принять превентивных мер, то «эскалация конфликта в Черном море будет иметь многогранные негативные последствия, в том числе для продовольственной безопасности».

В ведомстве указали, что безопасность турецких граждан является наивысшим приоритетом для страны и в Анкаре внимательно следят за их состоянием.

Вечером 3 августа Главное управление по морским делам Министерства транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что трое членов команды грузового судна Nadezhda получили тяжелые ранения после атаки дрона. Она произошла в 37 км от Новороссийска, откуда судно следовало в турецкий порт Самсун, уточнила газета Daily Sabah со ссылкой на ведомство.

Всего на борту было 22 члена экипажа, в том числе 13 турецких граждан. Первоначальная оценка показала, что судно получило повреждения жилых помещений и носовой части, а на палубе разгорелся пожар.

По согласованию с Государственным морским спасательно-координационным центром России вся команда судна была эвакуирована в Новороссийск, говорилось в публикации.

Отдельных сообщений об атаке на второе судно Yasar не было.