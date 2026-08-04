Депутат Госдумы Михаил Делягин направил письма руководству ПАО «МТС» и АО «Лаборатория Касперского» с просьбой предоставить ему доступ к разработанным этими компаниями VPN-сервисам. Поводом стал ответ Минцифры на его депутатский запрос (есть в распоряжении RTVI), который показался парламентарию неубедительным.

22 июня Делягин обратился в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с вопросом о том, какие программные продукты ведомство поддерживает для того, чтобы российские пользователи могли обходить ограничения доступа к интернет-ресурсам, введенные недружественными государствами.

В ответном письме от 15 июля заместитель министра Дмитрий Угнивенко сообщил, что в настоящее время существует два отечественных VPN-сервиса — разработанные МТС и «Лабораторией Касперского», — которые соответствуют требованиям статьи 15.8 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». По словам замминистра, эти сервисы обеспечивают доступ российских пользователей к зарубежным информационным ресурсам, доступ к которым был ограничен иностранными государствами.

К письму также прилагалась справка о мерах государственной поддержки ИТ-отрасли: в ней говорится о налоговых льготах для аккредитованных ИТ-компаний, о программах импортозамещения через индустриальные центры компетенций и центры компетенций по развитию общесистемного и прикладного программного обеспечения, а также о запрете на закупку иностранного софта для государственных заказчиков и значимых объектов критической информационной инфраструктуры.

Как рассказал Делягин корреспонденту RTVI, ответ Минцифры показался ему недостаточно правдивым, поэтому он решил обратиться напрямую в обе компании — с просьбой предоставить доступ к их VPN-сервисам, чтобы лично ознакомиться с функционалом и в дальнейшем рекомендовать продукт заинтересованным гражданам.

В письме на имя генерального директора МТС Инессы Галактионовой депутат процитировал ответ Угнивенко о том, что сервис компании обеспечивает доступ российских пользователей к зарубежным интернет-ресурсам, доступ к которым был ограничен иностранными государствами, и попросил дать ему доступ к продукту. Аналогичное письмо с той же цитатой и просьбой Делягин направил и в «Лабораторию Касперского».