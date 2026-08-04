Сирийская авиакомпания Syrian Airlines с 16 августа возобновляет прямые перелеты между Дамаском и Москвой. Об этом перевозчик сообщил в своих соцсетях.

Забронировать билеты можно через сайт или мобильное приложение авиакомпании. Согласно расписанию, рейсы будут выполняться по воскресеньям. В Москве их будет принимать аэропорт Шереметьево.

Время в пути составит 4 часа 40 минут, билет в экономклассе стоит около $380 (более 30 тыс. рублей).

Прямое авиасообщение между Москвой и Дамаском было приостановлено в декабре 2024 года после свержения президента Сирии Башара Асада.

Минтранс России, в свою очередь, сообщил о возобновлении прямого авиасообщения с Ираком. 4 августа в московском аэропорту Внуково совершил посадку первый рейс авиакомпании Iraqi Airways из Багдада.

Полеты будут выполняться по вторникам и субботам.

«По информации перевозчика, решение о восстановлении авиасообщения обусловлено растущим спросом на прямые рейсы из Багдада в Москву», — говорится в сообщении российского Минтранса.

Перелеты между Москвой и Багдадом были прерваны в конце февраля на фоне военных действий между США и Ираном.

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