Следствие рассматривает две основные версии исчезновения семьи Усольцевых. Об этом рассказала aif.ru помощник руководителя управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии Анастасия Дядечкина.

По ее словам, в качестве приоритетной версии следственные органы по-прежнему рассматривают несчастный случай. Помимо этого, ведется работа по версии, связанной с криминальными причинами исчезновения. Прочие варианты не удалось подтвердить в ходе следствия, отметила Дядечкина.

Она также сообщила, что в настоящий момент следователи сконцентрировались на процессуальных действиях, которые не подразумевают необходимость полевых выходов. Дядечкина уточнила, что следователь по делу не ставил в известность о планах по организации новых поисков.

Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь пропали 28 сентября 2025 года рядом с поселком Кутурчин в Красноярском крае. Тогда же были начаты поиски, которые не дали результата. Поисковые мероприятия несколько раз приостанавливали и возобновляли.

Сообщалось, что Усольцевы отправились в туристический поход по маршруту в направлении горы Буратинка. В ходе поисков, в которых принимали участие 1,5 тыс. человек, был обнаружен автомобиль, принадлежавший семье, без туристического снаряжения, а также крупная сумма денег.

Было установлено, что Усольцевы направились в тайгу в легкой одежде, на пути к горе их видели двое туристов. Последний раз телефон отца семейства был в сети вечером в день исчезновения.

Изначально среди версий исчезновения семьи рассматривалась возможность их побега с целью тайной переправки за границу в связи с работой Сергея Усольцева на режимных объектах, однако позднее это предположение не подтвердилось.