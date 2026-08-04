Военный и гражданский врачи пытались на месте реанимировать одного из детей, раненых при атаке беспилотника на пляже под Геленджиком, однако спасти его не удалось. Об этом рассказал «КП — Кубань» реаниматолог из Ростова-на-Дону Александр Шишкин.

Мужчина проводил отпуск в Архипо-Осиповке и оказался в 300 м от места падения беспилотника. Шишкин бросился на помощь и вместе с оказавшимся на пляже военным врачом пытался реанимировать четырехлетнего мальчика.

«Мы делали все, что могли, но травма оказалась слишком тяжелой. Спасти не удалось. Это второе за мою практику столкновение со смертью ребенка. Страшнее ничего нет», — сказал Шишкин.

После этого реаниматолог отправился вместе с экипажем скорой в больницу Архипо-Осиповки, куда поступали пострадавшие, и помогал коллегам.

4 августа уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова сообщила, что число погибших при атаке детей увеличилось до четырех. Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщал о семи погибших, включая троих детей. Двое из них приехали на отдых из города Шахты Ростовской области.

Общее число пострадавших, по данным штаба, составило 58 человек. В больницы поступил 21 пациент.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев назвал произошедшее целенаправленным ударом по гражданскому населению. По поручению губернатора 19 пострадавших доставлены в краевые больницы Краснодара, еще двое госпитализированы в больницу Новороссийска. Амбулаторное лечение назначено 37 пострадавшим, среди которых девять детей.