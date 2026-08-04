России пора становиться на «военные рельсы» и увеличить число граждан, предотвращающих атаки ВСУ. Об этом заявил «Ленте.ру «член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя ночной налет украинских беспилотников на Подмосковье, в результате которого пять человек погибли, еще десять пострадали.

«Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит», — сказал парламентарий.

По его словам, также необходимо выявлять, откуда беспилотники пролетают на российскую территорию, чтобы «свести дроновую опасность к минимуму».

Россияне подвергаются «серьезной угрозе», поскольку атаки БПЛА в последнее время участились, продолжил Колесник. В этой связи, считает депутат, только ответными «ударами возмездия» страна обходиться уже не может.

«Надо увеличить количество людей, предотвращающих эти атаки, иначе мы так и не справимся, так и будем получать. <…> Надо серьезно к этому относиться и готовить не ответы уже, а нормальные военные действия. Тогда можно будет предотвратить эти удары», — заявил он.

Ранее Колесник заявил RTVI, что новая мобилизация в России не планируется.

4 августа Московская область подверглась самой смертоносной атаке с начала СВО. В ходе нее в муниципальном округе Чехов были повреждены частный дом, электроподстанция и административное здание, возникли несколько пожаров. В результате погибли пять человек, еще десять пострадали. У пострадавших диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки.

Беспилотники ВСУ, летящие в сторону Московского региона, запускают из Сумской и Черниговской областей Украины, уточнил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Василий Дандыкин.