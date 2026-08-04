Силы ПВО перехватили и уничтожили 320 украинских беспилотников в ночь на вторник, 4 августа. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ. В результате есть погибшие и раненые. Для Подмосковья эта ночная атака стала самой смертоносной с начала военной операции. Кроме того, ударам подверглись склады Wildberries в разных регионах.

Как сообщили в Минобороны, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и Крымом.

Самая смертоносная атака на Подмосковье

В результате атаки БПЛА на Подмосковье есть жертвы и раненые, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его данным, пять человек погибли, еще десять пострадали в муниципальном округе Чехов, где зафиксированы основные последствия налета.

Как сообщил Воробьев, в промзоне Новоселок в результате попадания БПЛА произошло несколько возгораний, наиболее крупное — на складе, там открытое горение уже ликвидировали. Кроме того, были повреждены электроподстанция и административное здание.

В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание потушили, пострадавших нет.





Восьмерых пострадавших госпитализировали, из них семеро — в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки.

Над территорией Московской области фиксировались пролеты беспилотников в Волоколамском, Клинском, Чеховском и Серебряно-Прудском округах, добавил Воробьев.

До этого, согласно сообщениям властей, больше трех человек в результате атак БПЛА на Московский регион не гибло.

Новые атаки на склады

В населенном пункте Красный Бор Ленинградской области беспилотник атаковал склад Wildberries, возник пожар, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По словам главы региона, предварительно, пострадал по меньшей мере один человек, находившийся в складской зоне. Позже Дрозденко уточнил, что пострадавших на складе WB нет. Создан оперативный штаб.

В пресс-службе RWB сообщили, что на складе в Красном Бору была проведена заблаговременная эвакуация, предварительно, пострадавших нет. Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты, говорится в сообщении.

Ведутся работы по локализации пожара на складе и ликвидации последствий атаки, добавили в RWB.

«К тушению привлечены все необходимые силы и средства, включая подразделения МЧС, экстренные службы и сотрудников компании. На месте задействованы более 10 единиц техники и несколько десятков специалистов», — сообщили в пресс-службе компании.

Около 10:30 мск Дрозденко сообщил, что открытое возгорание на складе ликвидировано. По его словам, идет проливка части здания, угрозы распространения огня нет.

В Эммаусе Тверской области обломок беспилотника повредил стену складского помещения Wildberries, сообщил врио губернатора региона Виталий Королев. По его словам, сотрудники склада не пострадали,

«Проводятся мероприятия для обеспечения дальнейшей безопасности объекта», — говорится в сообщении.

Открытое горение на складском комплексе Wildberries во Владимирской области было ликвидировано к полуночи, сообщил губернатор региона Александр Авдеев. Пожар возник утром 3 августа в результате атаки БПЛА. В понедельник днем огонь был локализован на площади 100 тыс. кв. м.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) после атак украинских беспилотников на склады в Московской и Ленинградской областях 4 августа, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. В СК подчеркнули, что Киев целенаправленно атаковал гражданские объекты, нарушив нормы международного права.