Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана остался «последний шанс», чтобы заключить сделку, передает телеканал CNN. Сам Тегеран, однако, по-прежнему отрицает, что с Соединенными Штатами ведутся какие-либо переговоры. Таким образом, статус этих переговоров по-прежнему неясен, и, как признает агентство Reuters, эта неопределенность сохраняется во вторник, 4 августа.

Президент Дональд Трамп заявил, что у Ирана остался «последний шанс», чтобы «подписать хороший документ» с Соединенными Штатами, после того как он вновь отменил удары по Исламской республике и пообещал продолжить переговоры по просьбе союзников из Персидского залива.

«Многие страны звонили, — рассказал Трамп на брифинге в Овальном кабинете. — Все они хотели дать этому последний шанс. Это и есть последний шанс».

Это заявление прозвучало уже после того, как американский глава объявил, что переговоры начнутся в понедельник, а соглашение по Ормузскому проливу уже достигнуто.

«Я хочу дать им все последние шансы перед обезглавливанием», — ответил президент США на уточняющий вопрос журналистов о том, что изменилось за сутки.

Также Трамп предположил, что переговоры с Ираном «пройдут быстро», и Ормузский пролив может быть полностью разблокирован уже ко вторнику, что станет первым этапом соглашения.

«В этом нет ничего сложного», — заверил глава Белого дома.

По его словам, вторым этапом станет «денуклеаризация» Ирана, которая, в свою очередь, «займет некоторое время».

Как писал RTVI, тем временем МИД Ирана заявляет, что ведет переговоры — но не с США, а с Оманом — о создании безопасного «временного маршрута» для прохода судов через этот важнейший морской коридор.