Правая партия Reform UK Найджела Фараджа призвала использовать военно-морской флот Великобритании, чтобы останавливать попытки мигрантов пересечь границу. Речь идет о небольших лодках, на которых нелегалы периодически пытаются переплыть Ла-Манш.

В Reform UK заявили, что эта миграционная политика, уже получившая название «Операция Крепость», сделает границу Великобритании неприступной.

«При правительстве Reform UK в течение двух недель лодок больше не будет», — цитирует Фараджа агентство Reuters.

По словам представителя партии по внутренним делам Зии Юсуфа, в случае прихода к власти Reform UK начнет «крупнейшую военную операцию в Ла-Манше со времен Второй мировой войны».

При этом лейбористы обвинили правую партию в «повторном использовании» старых лозунгов, чтобы «отвлечь внимание от растущих коррупционных скандалов», передает телеканал Sky News.

Европа вновь столкнулась с угрозой миграционного кризиса после того, как десятки тысяч мигрантов попытались вплавь пересечь границу с испанским автономным городом Сеута, который граничит с Марокко. По последним данным, на испанской территории погибли 72 человека, на марокканской — 11.

При этом власти Испании сообщили, что обратно в Марокко вернулись 69,5 тыс. нелегалов, хотя изначально говорилось, что число мигрантов, оказавшихся в Сеуте, составляло около 50 тыс. человек.