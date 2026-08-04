Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, несмотря на разговоры о возможной отставке, может стать новым лидером «коалиции желающих» — объединения стран, поддерживающих Украину. Такое мнение в разговоре с RTVI высказал политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин. При этом эксперт уточнил, что для России возможная смена ролей внутри европейского тандема принципиально ничего не меняет.

Ранее британская газета The Telegraph сообщила о возможном «вакууме лидерства» в Европе. Как отмечает издание, после ухода премьер-министра Великобритании Кира Стармера (его сменил Энди Бёрнем) и предстоящего завершения президентского срока Эммануэля Макрона позиции прежних лидеров «коалиции желающих» могут ослабнуть. Макрон не сможет участвовать в следующих выборах, а букмекеры называют фаворитом Марин Ле Пен, ранее выступавшую за вывод Франции из военного командования НАТО, снятие санкций с России и мирное урегулирование на условиях Москвы.

По версии The Telegraph, на освободившееся место рядом с Лондоном могла бы претендовать Германия: Мерц, как отмечает издание, пытается превратить вооруженные силы страны в крупнейшую армию Европы. При этом Der Spiegel пишет о резком падении его авторитета внутри ХДС после череды кадровых решений, вызвавших раздражение в партии. По данным журнала, в партийном руководстве и окружении канцлера уже обсуждают сценарий, при котором он может покинуть пост после сентябрьских выборов в ряде регионов.

Несмотря на это, у Мерца есть шансы возглавить «коалицию желающих», считает Камкин.

«Да, с трудом, скрипя своей коалицией. Но такое возможно, потому что Германия сейчас лидирует по темпам милитаризации и построения своего ВПК, расширения в области новых технологий, новых сфер», — отметил эксперт.

По его словам, в стране сейчас почти четыре тысячи фирм — от таких гигантов, как Helsing и Quantum Systems, до «гаражных» стартапов, занимающихся дронами и системами перехвата. «Германия явно нацелена на лидерство в европейском ВПК», — подчеркнул политолог.

При этом он уточнил, что полностью заменить Париж в «коалиции желающих», кроме Берлина, пока некому.

«Если Франция выпадает из “коалиции желающих”, то, естественно, равнозначной замены в виде Польши, Венгрии, Нидерландов или Бельгии вряд ли найдется. Соответственно, Германия автоматически становится лидером», — объяснил собеседник RTVI.

Вероятный уход Мерца, о котором пишет Der Spiegel, по мнению Камкина, сам по себе не изменит общий курс Берлина. Он напомнил, что в случае отставки канцлера в Германии проводятся досрочные выборы в Бундестаг, а лидером опросов сейчас остается «Альтернатива для Германии» (АдГ) — по его словам, единственная антивоенная партия наряду с «Союзом Сары Вагенкнехт».

«“Альтернатива” <…> возьмет максимум процентов 27—29. Соответственно, против нее сформируется “антиальтернативная” коалиция в виде огрызков ХДС, социал-демократов и зеленых. Это будет очень шаткая, очень неустойчивая коалиция, главным ее пунктом будет блокировка “Альтернативы”. Но проблема в том, что у всех этих партий однозначная проукраинская повестка. Даже те, кто критикует Германию за милитаризацию, все равно выступают за поддержку Украины. Поэтому здесь, скажем так, коалиция будет еще более слабой, чем сейчас, но общий проукраинский нарратив, к сожалению, сохранится», — отметил Камкин.

О том, что для России рокировки внутри «коалиции желающих» мало что меняют, RTVI заявил и доцент Финансового университета, политолог Вадим Трухачев. По его словам, в Европе антироссийская линия стала не только политической, но и идеологической.

«Россия — идеологический противник, поэтому французы и немцы уже готовы срезать деньги на то, чтобы платить пособие мигрантам, ради того, чтобы перебросить эти деньги на поддержку Украины. Последнее, чем надо заниматься России, — это думать, что у них там что-то не сложится», — уверен он.

Что касается публикаций британской прессы о судьбе «коалиции желающих», эксперт назвал их скорее пропагандистским приемом, чем объективным анализом.

«Английская пресса занимается войной. Лучше бы она писала о том, что у них там происходит с мигрантами, с шотландским сепаратизмом, с ценами на бензин и так далее», — считает политолог.

Так западные страны переключают внимание с накопившихся внутренних проблем, полагает собеседник RTVI: «Вместо того чтобы писать о себе, они пишут о чем угодно».

Трухачев добавил, что Ле Пен, по его мнению, не станет президентом Франции, а Париж вряд ли изменит свою позицию в отношении Киева даже после выборов главы государства.