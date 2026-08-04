В Госдуму 4 августа внесут законопроект, ужесточающий наказание за преступления в отношении военнослужащих и относящий такие деяния к категории тяжких и особо тяжких. Авторы инициативы — группа депутатов во главе с первым зампредом ЦК КПРФ Юрием Афониным, а также сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов. Копия документа есть в распоряжении RTVI.

Поправки касаются статей Уголовного кодекса о мошенничестве и вымогательстве. Ужесточение предлагается для случаев, когда жертвами становятся военнослужащие, участники добровольческих формирований, ветераны боевых действий и ветераны Великой Отечественной войны.

Инициатива разработана в ответ на рост числа преступлений, совершаемых в отношении граждан, выполняющих свой воинский долг, отмечают ее авторы. В пояснительной записке приводится случай в Ульяновской области, где организованная группа присваивала положенные бойцам выплаты: у одного из них похитили более 580 тыс. рублей и намеревались получить еще более 13,6 млн в случае его гибели.

Второй эпизод — задержание 26 ноября 2025 года двух человек, вымогавших 1,3 млн рублей у военнослужащего, находившегося на лечении, под предлогом его «принудительной выписки». Именно этот случай авторы приводят как аргумент в пользу поправки УК: дело возбудили по части второй статьи 163, что, как считают парламентарии, «может не в полной мере соотноситься со степенью общественной опасности совершенного деяния».

«Пока герои сражаются на фронте, отсиживающихся в тылу мошенников очень привлекают денежные выплаты, которые полагаются нашим защитникам. В погоне за наживой они не щадят ни самих бойцов, ни членов их семей. Посягают даже на самых беззащитных — порой жертвами преступлений становятся военнослужащие, проходящие лечение в госпиталях. Мы считаем, что все попытки нажиться на защитниках Отечества должны пресекаться самым жестким образом», — отметил в беседе с RTVI Афонин.

Он уточнил, что поправки предусматривают до 10 лет лишения свободы за мошенничество в отношении военнослужащего и до 15 лет за вымогательство, вне зависимости от степени причиненного ущерба.