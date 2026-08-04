В селе Хмельницком (входит в состав Севастополя) военнослужащий открыл огонь по сослуживцам, в результате чего, по предварительным данным, один человек погиб, еще один ранен, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. После этого нападавший убил троих мирных жителей села — двоих мужчин 71 и 59 лет и женщину 64 лет; еще трое ранены.

«Трагедия в Севастополе. В селе Хмельницком произошло чрезвычайное происшествие», — написал Развожаев.

По его словам, нападавшего задержали. На месте происшествия работают оперативные службы, следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

Всем пострадавшим сейчас оказывается экстренная медицинская помощь, добавил Развожаев.

«Приношу самые искренние соболезнования родным и близким погибших. <…> Желаю раненым скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении губернатора.

Утром 4 августа были перекрыты дороги в районе сел Хмельницкое и Штурмовое, в связи с этим возможны изменения в графике движения автобусов, сообщили в городском «Севэлектроавтотрансе им. А.С. Круподерова», передает РИА Новости Крым.

В октябре 2022 года на полигоне Западного военного округа в Белгородской области два человека открыли огонь по добровольцам, которые собирались отправиться в зону военной операции на Украине. В результате были убиты 11 человек, еще 15 получили ранения. Минобороны назвало произошедшее терактом, организованным двумя гражданами одной из стран СНГ.