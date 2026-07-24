Закон о расширении категорий осужденных, которые смогут заключать контракты с Минобороны РФ, не имеет отношения к якобы объявлению военного положения, заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он также заверил, что новой волны мобилизации в России не ожидается.

Так депутат отреагировал на статьи СМИ-иноагентов и американского Института изучения войны (ISW) о якобы подготовке мобилизации. В качестве аргумента они ссылаются в том числе на инициированный правительством РФ и недавно принятый Госдумой закон, расширяющий список преступлений, осужденные по которым могут заключать контракты с Минобороны. Перечень пополнился 11 статьями УК РФ, в их числе бандитизм, контрабанда наличных денег и наркотиков, участие в преступном сообществе и пр. Такое право уже имеют осужденные по некоторым уголовным статьям — во время мобилизации и в период военного положения.

«Ни о какой новой волне мобилизации речи не идет, я об этом ни разу не слышал. Тем более, что ряды контрактников пополняются. И контрактники, и в добровольческих формированиях люди идут защищать свою родину. Это почетная обязанность — защищать Родину. И принятый Госдумой закон также никакого отношения [к мобилизации] не имеет», — заявил Колесник.

При этом он подчеркнул, что «насильникам, маньякам, террористам» в армии делать нечего — закон запрещает этим категориям судимых, а также ряду других заключать контракты с Минобороны.

«Штрафбаты были у нас, во всех странах мира они были. Но то, что там кто-то готовится к мобилизации — нет», — сказал парламентарий.

Колесник считает заявления, в том числе президента Украины Владимира Зеленского о якобы подготовке к новой мобилизации в России их внутренней пропагандой.

«Зеленский, западные СМИ разобрались бы со своими военными приготовлениями, которые они, собственно, постоянно декларируют. Сами себя запугивают. Они выдумывают любые варианты, но это для внутреннего употребления, сами себя раззадоривают, запугивают свой народ, чтобы еще больше их загнать в армию, чтобы оправдать свои действия, решить свои вопросы», — заявил собеседник RTVI.

На подобные утверждения не стоит обращать внимания, считает депутат.

«Когда нечего сказать, начинают придумывать. Они уже привыкли придумывать, врать. Для них это норма жизни — вранье», — заключил Колесник.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил RTVI, что не располагает официальной информацией о планах ввести выездные визы для граждан России.