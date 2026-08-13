Американские сенаторы-демократы Элизабет Уоррен и Кристофер Кунс потребовали от администрации президента США Дональда Трампа объяснить, почему она приостановила введение новых санкций против России, несмотря на отсутствие результата мирных переговоров. Об этом сообщает Reuters.

В письме госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту сенаторы напомнили, что последний раз США вводили крупные санкции против РФ в октябре 2025 года. Среди прочих под ограничения тогда попали крупные нефтяные компании «Роснефть» и «Лукойл».

Уоррен и Кунс назвали эти меры «разовыми» и высказали убеждение, что Россия легко обходит санкции.

Как отметили сенаторы, предыдущая администрация Джо Байдена с февраля 2022 года до января 2025-го приняла 111 пакетов санкций против России, но они «мало что сделали».

Авторы обращения также процитировали слова Бессента, сказанные в Конгрессе в феврале нынешнего года. Он тогда объяснил, что администрация Трампа сначала хочет «посмотреть, как будут развиваться мирные переговоры», прежде чем вводить новые меры, препятствующие обходу санкций со стороны РФ.

В мае Рубио констатировал, что переговоры между Россией и Украиной не принесли результатов, при этом процесс в целом остановился, напомнили авторы письма.

«Если администрация приостановила регулярные санкции против России из-за мирных переговоров, а эти переговоры зашли в тупик несколько месяцев назад, то почему она не возобновила плановые санкции США <…>?» — задали вопрос сенаторы.

Они предложили чиновникам администрации Трампа предоставить ответ до 28 августа.

Ранее в этом месяце Сенат подавляющим большинством голосов — 86 против 11 — принял законопроект о новых масштабных санкциях против РФ и Ирана. Его главным составителем был сенатор-республиканец Линдси Грэм*, который называл документ «законопроектом из ада» («bill from hell»). Он умер 11 июля в 71 год, не дожив до начала рассмотрения законопроекта, который не выносили на обсуждение из-за сопротивления Трампа. Документ начали рассматривать в Сенате в день похорон Грэма*, 28 июля.

Далее законопроект был передан в Палату представителей, которая до конца августа находится на каникулах. Reuters отмечает, что, несмотря на беспроблемное прохождение в Сенате, будущее документа остается под вопросом. Демократы и некоторые республиканцы выражают опасения, что в случае принятия закона у Трампа появятся новые возможности для введения пошлин на товары из стран-союзников США, включая Японию и некоторые страны Европы.

* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов