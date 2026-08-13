США готовятся вывести все свои войска из Ирака к концу сентября, передает AP. Это станет окончанием американского военного присутствия в этой стране, которое длилось с 2003 года.

По данным агентства, 12 августа состоялась встреча иракского премьера Али аз-Зейди с главой Центрального командования США (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером. Аз-Зейди затем сообщил, что 30 сентября утверждено в качестве «фиксированной и окончательной даты завершения военной миссии Глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ* (ИГ*, Исламское государство*) в Ираке и вывода ее войск».

Американский чиновник подтвердил эти планы AP. Он отказался уточнить, сколько военнослужащих на сегодня остается в Ираке и куда их хотят передислоцировать.

По словам чиновника, США, Ирак и партнеры по коалиции «добились огромных успехов в разгроме ИГИЛ*». Далее борьбу против терроризма в стране возглавят иракские силы безопасности, включая военизированные формирования Иракского Курдистана «пешмерга» и другие, сказал он.

Двое представителей иракских курдов сообщили AP, что вывод американских войск и военной техники из столицы Иракского Курдистана Эрбиля начался около трех недель назад.

В 2024 году Вашингтон и Багдад договорились свернуть операции под руководством США против ИГ*. В 2025 году военные США покинули базы в большинстве районов Ирака, но сохранили присутствие в полуавтономном курдском регионе на севере страны.

* организация признана террористической и запрещена в России