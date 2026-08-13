Япония заявила решительный протест в связи с поездкой президента России Владимира Путина на Курильские острова, передает Kyodo. В ходе первой своей поездки на остров Итуруп президент посетил рыбоперерабатывающий комбинат и попробовал икру.

«Северные территории являются неотъемлемой частью территории Японии исторически и по международным законам, и правительство Японии решительно протестует против этого визита», — говорится в заявлении министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, в котором использованы японские названия Курильских островов.

13 августа президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки по Сибири и Дальнему Востоку впервые лично посетил курильский остров Итуруп. Цель визита заключалась в проведении осмотра рыбоперерабатывающего комбината «Ясный». Путин ознакомился с работой предприятия, поговорил и сфотографировался с сотрудниками, а также продегустировал икру. «Мы вам с собой дадим», — отметила сотрудница предприятия, передает РИА «Новости».

Сопровождающий президента глава Сахалинской области Валерий Лимаренко предложил Путину попробовать икру минтая, отметив, что лично ему она нравится больше. «Если не возражаете, на борт что-нибудь отгрузим», — предложил затем губернатор.

«Не откажусь», — ответил Путин.

Споры из-за принадлежности Курильских островов между Россией и Японией ведутся после окончания Второй мировой войны. По итогам войны острова вошли в состав СССР, но Токио оспаривает суверенитет России над некоторыми из этих территорий.

Мирный договор между Россией и Японией до сих пор не подписан из-за японских претензий на южнокурильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группу необитаемых островов Хабомаи.

Как отмечает ТАСС, всего до этого руководители российского государства и правительства РФ посещали Курилы пять раз. Четыре поездки совершил Дмитрий Медведев: в 2010 году — в качестве президента РФ, в 2012, 2015 и 2019 годах — как председатель правительства России. В 2021 году остров Итуруп посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.