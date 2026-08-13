Любое новое государство, претендующее на вхождение в Евросоюз, может стать для блока «троянским конем» из-за расхождения по вопросу национальных, культурных, этнических и традиционных ценностей. Таким мнением поделился с Life.ru директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

По его мнению, сегодня ЕС столкнулся с кризисом идентичности. Ситуация, когда страны стремились стать частью блока ради «цивилизационного оптимизма», ушла в прошлое из-за снижения привлекательности европейского образа жизни, а сомнения в решениях Брюсселя испытывает все большее число действующих членов союза, рассуждает политолог.

В такой обстановке любое новое государство может ставить под вопрос любые решения, запуская разрушительные для ЕС процессы, считает Коровин. Он также выразил уверенность в том, что в настоящий момент союз нуждается не в увеличении числа стран-участниц, а в «очистке от лишних членов».

Ранее издание Politico сообщило о разработке в Брюсселе новых правил приема в Евросоюз в связи с опасением, что будущие страны — участницы могут начать блокировать ключевые решения, последовав примеру бывшего венгерского премьера Виктора Орбана. Неназванный дипломат одной из стран ЕС в разговоре с изданием употребил выражение «троянский конь», которое выражает настроения сил, выступающих за осторожный подход к расширению объединения.

По словам источников Politico в Еврокомиссии, сейчас ведется работа по переработке правил для новых членов в сфере закрепления прав и обязанностей, а также механизмов, лишающих возможности срывать решения в случае невыполнения взятых на себя обязательств.