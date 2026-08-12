Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону признал умершего в 2021 году уроженца Украинской ССР Гельмута Оберлендера виновным в геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны. Адвокат Алексей Иванов в разговоре с «КП-Кубань» рассказал, какие у этого решения могут быть правовые последствия для наследников осужденного.

Суд установил, что Оберлендер, проходя службу в одной из фашистских зондеркоманд, в период с августа по ноябрь 1942 года «принимал непосредственное участие в массовом уничтожении мирного населения и военнопленных на территории Краснодарского края и Ростовской области». Жертвами массовых убийств стали не менее 3290 советских граждан.

«По итогам рассмотрения уголовного дела судом констатирован факт совершения Оберландером геноцида в отношении советского народа. Вынесенным судебным актом обеспечены правовая оценка преступлений нацистского режима и сохранение исторической правды», — говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.

В надзорном ведомстве также указывали, что смерть Оберлендера в 2021 году в Канаде «не препятствует уголовно-правовой оценке его злодеяний в связи с неприменимостью к ним сроков давности в соответствии с Конвенцией ООН от 26.11.1968».

«С учетом положений приговора Нюрнбергского международного военного трибунала от 01.10.1946 и Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 09.12.1948 его действия квалифицированы как геноцид по ст. 357 УК РФ», — поясняли там.

Обвинительный приговор Оберлендеру не влечет за собой автоматической обязанности его наследников выплачивать компенсацию, отметил в разговоре с «КП-Кубань» адвокат АБ «Правовой статус» Алексей Иванов.

«Это два разных юридических вопроса: сначала суд устанавливает факт преступления, а уже потом — отдельно, в гражданском порядке — можно заявлять требование о возмещении вреда к наследникам, если они существуют. В соответствии со статьей 1175 Гражданского кодекса РФ наследники отвечают по долгам наследодателя, но только в пределах стоимости принятого наследства», — пояснил он.

Если родственники жертв решат подать иск о компенсации, им придется доказывать свою правоту в отдельном судебном процессе. В случае победы в суде получить средства можно будет только «из того имущества, которое осталось после Оберлендера, — и не больше его стоимости».

Еще один нюанс связан с тем, что наследное имущество находится за рубежом, в связи с чем возникнет вопрос о признании и исполнении российского судебного акта в юрисдикции другого государства.

«Канадский суд не обязан автоматически признавать решение российского суда. Для этого потребуется отдельная процедура, и ее исход далеко не очевиден. Так что требовать компенсацию родственники жертв, безусловно, могут. Но вот получить ее будет крайне непросто. Это долгая, сложная и дорогая судебная история, которая может растянуться на годы и не гарантирует успеха», — говорится в статье.