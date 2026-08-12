Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону признал умершего в 2021 году уроженца Украинской ССР Гельмута Оберлендера виновным в геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны. Адвокат Алексей Иванов в разговоре с «КП-Кубань» рассказал, какие у этого решения могут быть правовые последствия для наследников осужденного.
Суд установил, что Оберлендер, проходя службу в одной из фашистских зондеркоманд, в период с августа по ноябрь 1942 года «принимал непосредственное участие в массовом уничтожении мирного населения и военнопленных на территории Краснодарского края и Ростовской области». Жертвами массовых убийств стали не менее 3290 советских граждан.
«По итогам рассмотрения уголовного дела судом констатирован факт совершения Оберландером геноцида в отношении советского народа. Вынесенным судебным актом обеспечены правовая оценка преступлений нацистского режима и сохранение исторической правды», — говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.
В надзорном ведомстве также указывали, что смерть Оберлендера в 2021 году в Канаде «не препятствует уголовно-правовой оценке его злодеяний в связи с неприменимостью к ним сроков давности в соответствии с Конвенцией ООН от 26.11.1968».
«С учетом положений приговора Нюрнбергского международного военного трибунала от 01.10.1946 и Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 09.12.1948 его действия квалифицированы как геноцид по ст. 357 УК РФ», — поясняли там.
Обвинительный приговор Оберлендеру не влечет за собой автоматической обязанности его наследников выплачивать компенсацию, отметил в разговоре с «КП-Кубань» адвокат АБ «Правовой статус» Алексей Иванов.
«Это два разных юридических вопроса: сначала суд устанавливает факт преступления, а уже потом — отдельно, в гражданском порядке — можно заявлять требование о возмещении вреда к наследникам, если они существуют. В соответствии со статьей 1175 Гражданского кодекса РФ наследники отвечают по долгам наследодателя, но только в пределах стоимости принятого наследства», — пояснил он.
Если родственники жертв решат подать иск о компенсации, им придется доказывать свою правоту в отдельном судебном процессе. В случае победы в суде получить средства можно будет только «из того имущества, которое осталось после Оберлендера, — и не больше его стоимости».
Еще один нюанс связан с тем, что наследное имущество находится за рубежом, в связи с чем возникнет вопрос о признании и исполнении российского судебного акта в юрисдикции другого государства.
«Канадский суд не обязан автоматически признавать решение российского суда. Для этого потребуется отдельная процедура, и ее исход далеко не очевиден. Так что требовать компенсацию родственники жертв, безусловно, могут. Но вот получить ее будет крайне непросто. Это долгая, сложная и дорогая судебная история, которая может растянуться на годы и не гарантирует успеха», — говорится в статье.
Уголовное дело против Оберлендера в России было возбуждено после того, как ФСБ в 2019 году рассекретила документы о массовом убийстве детей в Ейске. По данным спецслужбы, в октябре 1942 года нацистская карательная команда с использованием мобильных газовых камер убила 214 воспитанников детского дома.
Сам Оберландер утверждал, что был мобилизован несовершеннолетним под угрозой смерти и не принимал участия в расправах.
После войны Оберлендер избежал наказания и в 1954 году эмигрировал в Канаду. В 1960-м он получил канадское гражданство. Позже власти страны установили, что при въезде Оберлендер скрыл факт службы в СС. В 1995 году начался процесс по лишению его канадского гражданства, который продолжался более 20 лет. В 2017 году Канада аннулировала гражданство бывшего эсэсовца, а в 2019-м Верховный суд страны отклонил апелляцию на это решение. Процесс о депортации Оберлендера в Германию завершен не был — в сентябре 2021-го он умер в своем доме в Канаде.