Разговоры о возможности введения Сербией виз для россиян — это «глупость», заявил RTVI депутат сербского парламента и председатель фракции Сербской прогрессивной партии Миленко Йованов.

Он напомнил, что Сербия — единственная страна в Европе, которая не ввела никаких санкций против России. По словам депутата, визы для россиян и различные ограничения в их отношении вводит Черногория.

«Это действительно произошло. Нет никаких спекуляций, только конкретные решения как по санкциям, так и по визам. И вместо того, чтобы это стало темой для обсуждения, выдумывается и конструируется тема, связанная с Сербией», — сказал Йованов.

В свою очередь, лидер оппозиционной Демократической партии Срджан Миливоевич уверен, что власти Сербии под руководством Александра Вучича введут и визы для россиян, и санкции против России, если сочтут, что это поможет остаться действующему президенту сохранить свой пост. По словам депутата, для Вучича «нет ничего святого и возвышенного, когда дело касается его пребывания у власти».

«В том же Белграде он встречал Владимира Зеленского, чтобы угодить своим западным наставникам, которых он годами обвинял в финансировании этого Майдана в Белграде со стороны России. <…> Чего еще ожидать от человека, который позволяет построить в Сербии завод по производству беспилотников на деньги Объединенных Арабских Эмиратов для нужд Украины?» — сказал Миливоевич.

11 августа сербские СМИ со ссылкой на заявление сербского министра по евроинтеграции Неманя Старовича сообщили, что Сербия начала процесс отмены безвизового режима для граждан России, который должен завершиться в 2027 году. В публикациях утверждалось, что эта процедура является частью требований, которые Белград должен выполнить в рамках плана евроинтеграции. Позже сам Старович заявил, что в настоящий момент сербские власти не рассматривают введение виз для россиян.

Ранее Вучич говорил, что решение об отмене безвизового режима с Россией не рассматривается.