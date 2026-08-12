В Липецкой области с 13 августа снова будут продавать топливо на заправках по схеме «чет-нечет», сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Приняли решение снова ввести режим «чет-нечет». <…> Повторюсь снова — это не увеличит суточные лимиты топлива, доступного для реализации на АЗС. Наша первостепенная задача при нынешних объемах поставок — упорядочить очереди и равномернее распределить поток машин по АЗС. Сегодня еще раз обсудили это на оперативном штабе, рассмотрели разные варианты и пришли к единому мнению, что нужно вернуться к временной схеме», — говорится в сообщении.

Режим «чет-нечет» начнёт действовать с 13 августа на АЗС «Газпрома», «Лукойла», Teboil и «Роснефти».

«13 августа заправиться смогут автомобили, у которых первая цифра номера нечетная: 1, 3, 5, 7 или 9. 14 августа — автомобили с четной первой цифрой: 2, 4, 6, 8 или 0. 15 августа — снова нечетные. И так далее», — пояснил глава региона.

На трассах М-4 «Дон», Р-119 и А-133 режим «чет-нечет» действовать не будет, уточнил Артамонов.

В то же время на заправках сетей «Газпрома», «Лукойла», «Роснефти» и Teboil вводится лимит — не более 30 литров бензина на один автомобиль. Дизельное топливо будет продаваться без ограничений. «Код региона значения не имеет», — отметил губернатор.

Речь идет о временной мере, задача которой — упорядочить очереди, подчеркнул Артамонов.

11 августа липецкий губернатор написал, что ситуация с бензином в регионе напряженная и что в ближайшую неделю-две «серьезного улучшения ожидать не стоит». Глава региона также признал, что введение режима «чет-нечет» не будет способствовать решению проблемы.

«С нефтяными компаниями работаем каждый день. На связи с Правительством России и Министерством энергетики — всё, что можно дополнительно получить для области, будем получать. Дальше ожидаем постепенного восстановления поставок. <…> Транспорт экстренных служб топливом обеспечен. Здесь сбоев нет. Ситуация сложная, но временная. Разберемся», — сказано в сообщении.

Артамонов также попросил от граждан «немного взаимовыручки», призвав их сократить число поездок и потребление топлива: «Если можете не доливать 10 литров до полного бака — человек, который приедет на заправку уже «на лампочке», скажет вам спасибо».

Ранее ограничения на продажу бензина и дизеля ввели в Оренбургской области. Губернатор региона Евгений Солнцев связал это с атакой на Оренбуржье. В регионе также ввели систему «чет-нечет» и начали продавать не более 30 литров бензина в один бак.

11 августа Солнцев сообщил, что в результате падения обломков БПЛА «началось возгорание на одном из промышленных предприятий». Телеграм-каналы утверждали, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Орске. Официального подтверждения этой информации нет.

Некоторые другие регионы также возвращают ограничения на продажу топлива. В Севастополе с 11 августа вернули систему QR-кодов для непремиальных видов — бензинов АИ-92 и АИ-95 и дизеля.

В начале августа вице-премьер России Александр Новак заявил, что проблемы с топливом остаются в регионах, где работает большое число независимых АЗС.

В правительстве Тульской области заявили, что перебои с поставками топлива в регионе «обусловлены проведением ремонтных работ на ряде нефтеперерабатывающих заводов, а также повышенным спросом, связанным с пиком туристического сезона».