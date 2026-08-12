В Оренбургской области «складывается непростая ситуация с топливом», сообщил губернатор Евгений Солнцев. Он объяснил это «последним террористическим актом противника» и объявил, что с полудня 12 августа в регионе введены ограничения на продажу бензина и дизеля для физических и юридических лиц.

На всех АЗС заправку будут осуществлять раздельно по четным и нечетным дням для машин с четными и нечетными номерами соответственно.

Топливо будут заливать только в бак и в ограниченном количестве: бензины АИ‑92 и АИ‑95 — не менее 15 л и не более 30 л в одни руки, дизтопливо — до 60 л в населенных пунктах и до 200 л на трассах в пределах области.

На отпуск топлива в канистры вводится запрет. Координировать обстановку на АЗС будут сотрудники полиции и волонтеры.

Солнцев подчеркнул, что это вынужденные ограничения. По его словам, атака заставила менять логистику горюче-смазочных материалов, и хотя работы начались оперативно, нужно обеспечить привычную скорость реагирования экстренных служб — скорой помощи, пожарной охраны, силовых структур, а также обычный режим работы общественного транспорта.

«Уверен, ситуация разрешится в ближайшее время. <…> Есть договоренности с другими регионами, усиливаем взаимодействие с РЖД. Топливный рынок нашей страны — один из стабильных в мире», — написал губернатор в обращении к жителям.

Утром 11 августа Солнцев сообщил, что средства ПВО и мобильные группы сбили над регионом 8 БПЛА. В результате падения обломков «началось возгорание на одном из промышленных предприятий», добавил он без других уточнений.

Телеграм-каналы утверждали, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Орске. Официального подтверждения этой информации нет.

Некоторые другие регионы также возвращают ограничения на продажу топлива. В Севастополе с 11 августа вернули систему QR-кодов для непремиальных видов — бензинов АИ-92 и АИ-95 и дизеля. Губернатор Михаил Развожаев заявил, что мера будет действовать до тех пор, пока запасы не позволят отпускать топливо без ограничений.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов накануне написал о «напряженной ситуации с бензином» и предупредил, что до конца августа не стоит ждать серьезного улучшения. Он призвал жителей по возможности сократить поездки на личных автомобилях и «не доливать 10 литров до полного бака».