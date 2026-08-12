Черное и Балтийское моря, а также отдельные районы Северного моря и устья прилегающих рек находятся в зоне риска заражения «плотоядной бактерией» Vibrio vulnificus. Об этом рассказала 360.ru главный внештатный специалист по медицинской микробиологии Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор Татьяна Припутневич.

Изначально увеличение количества случаев заражения было зафиксировано в США, однако при повышении температуры ареал бактерии может разрастаться, отметила Припутневич.

Она пояснила, что сама по себе бактерия рода Vibrio представляет естественный компонент микробиоты морских и солоноватых прибрежных вод. Микроорганизм быстро размножается при жаркой погоде, а такие моллюски-фильтраторы, как устрицы, могут концентрировать «плотоядную бактерию» в своих тканях.

При заражении бактерия способна вызвать прогрессирующую инфекцию мягких тканей, вплоть до некротизирующего фасциита и сепсиса. Именно свойство разрушать ткани с прогрессирующим развитием тяжелой инфекции стало причиной, по которой бактерия получила в СМИ прозвище «плотоядной», отметила член-корреспондент РАН.

Однако, несмотря на высокую степень опасности, сама по себе вызываемая инфекция считается достаточно редкой, обратила внимание Припутневич. Главной ее характеристикой является не высокая вероятность заражения при контакте с морем, а крайне тяжелое и быстрое течение заболевания у некоторых пациентов.

Эксперт привела данные центра по контролю заболеваний, из которых следует, что летальный исход наблюдается в одном из пяти случаев.

«Причем в тяжелых случаях смерть может наступить уже через 1—2 суток после начала заболевания», — добавила она.

Существенный риск представляет попадание бактерии в рану или кровоток, что может вызвать сепсис с гипотензией, геморрагическими буллами, полиорганной недостаточностью и септическим шоком. В ряде случаев заразившимся может требоваться хирургическое удаление пораженных тканей или даже ампутация конечности, рассказала Припутневич.

В группу повышенного риска тяжелого протекания болезни попадают люди с открытыми ранами, хроническими заболеваниями печени и почек, иммунодефицитными состояниями, гемохроматозом и перегрузкой организма железом, сахарным диабетом, а также пожилые люди и те, кто употребляет сырые, либо недостаточно термически обработанные устрицы и прочие морепродукты.

При этом инфекция не передается от человека к человеку и риск заражения для обычных здоровых туристов оценивается как низкий, заключила член-корреспондент РАН.