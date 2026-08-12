Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы баллотироваться на третий срок, но подчеркнул, что закон ограничивает такую возможность.

«Я бы с удовольствием баллотировался, но закон очень строг. Меня все об этом спрашивают. <…> Все хотят, чтобы я это сделал», — сказал он журналистам.

Президентские выборы в США пройдут в 2028 году. Трамп ранее допускал, что может вновь выдвинуться на третий срок, и говорил о наличии «способов». Вместе с тем 22-я поправка к Конституции США не позволяет одному человеку избираться главой государства более двух раз. Трамп уже дважды одерживал победу на президентских выборах — в 2016 и 2024 годах.