За два летних месяца произошло около 15 инцидентов с участием несовершеннолетних на питбайках. Об этом пишет KP.RU.

Один из таких случаев произошел на Северном бульваре в московском районе Отрадное: дети на питбайке врезались в остановку общественного транспорта, у которой от удара отвалилась стенка, после чего скрылись. После жалоб местных жителей глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад по делу.

Часть таких аварий заканчивается тяжелыми травмами и смертями. В мае, как отмечается в статье, 15-летний школьник сбил женщину на пешеходном переходе в центре Москвы. Она ударилась головой о тротуар и спустя несколько дней умерла в реанимации.

Подобные случаи квалифицируются как причинение смерти по неосторожности, но привлечь к ответственности по этой статье можно только с 16 лет.

Жители Преображенского района рассказали KP.RU, что по дворам и местам, где собираются подростки, распространяли рекламу питбайков.

«Потом все дворы этой макулатурой завалены были. У нас уже есть подростки на питбайках и мотороллерах. Теперь вот ждем пополнения списка пострадавших», — поделились собеседники издания.

Юрист Андрей Куликов пояснил KP.RU, что производители сертифицируют питбайки как спортивный инвентарь, а не транспорт. Поэтому для них не нужны права, ПТС и учет в ГАИ, однако ездить на них по дорогам общего пользования и тротуарам нельзя — только по специальным трассам.

В Госдуме с конца прошлого года разрабатывают законопроект, который должен запретить продажу питбайков несовершеннолетним без справки из спортивной секции. В Подмосковье тем временем с 1 сентября ввели штрафы за продажу топлива несовершеннолетним: для сотрудника АЗС они составят 50 тыс. рублей, для компании — 100 тыс. Исключение сделано для подростков от 16 лет с правами категорий M или A1.