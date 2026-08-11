Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов призвал жителей региона сократить количество поездок на автомобиле из-за проблем с топливом в регионе. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Ситуация с бензином напряженная. Не буду подслащивать горькую пилюлю: в ближайшую неделю-две серьезного улучшения ожидать не стоит», — написал губернатор.

Он объяснил, что региону выделяется на сутки фиксированный объем топлива. «Заканчивается — ждем следующей поставки», — уточнил Артамонов, добавив, что в текущих условиях возвращение к схеме отпуска бензина по четным и нечетным дням проблему не решит.

Губернатор отметил, что областные власти ведут ежедневные переговоры с нефтяными компаниями, а также находятся на связи с правительством России и Министерством энергетики.

«Все, что можно дополнительно получить для области, будем получать. Дальше ожидаем постепенного восстановления поставок», — сообщил он.

В завершение обращения Артамонов попросил жителей региона проявить взаимовыручку.

«Если можете сократить поездки — сократите. Если можете не доливать 10 литров до полного бака — человек, который приедет на заправку уже “на лампочке”, скажет вам спасибо», — написал глава региона.

Дефицит топлива в Липецкой области фиксируется уже больше месяца. 9 июля Артамонов публично обратился к руководству компаний «Лукойл», «Роснефть» и «Газпромнефть», заявив, что не может принять ситуацию, при которой представители операторов на заседании оперативного штаба обещали обеспечивать топливом работающие АЗС, а через несколько часов жители видели закрытые заправки и ночные очереди.

«Если топлива нет, регион должен получать честную информацию. Если поставка срывается, об этом нужно говорить прямо. Если заявленные объемы не будут обеспечены, это должно быть известно заранее, а не после того, как люди провели ночь в очереди», — заявлял он.

Тогда Артамонов потребовал от компаний незамедлительно увеличить поставки бензина в регион и открыто работать с региональными властями.

Областные власти также ввели с 11 июля временные ограничения на продажу бензина на АЗС сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром» и «Тебойл» — по принципу «чет-нечет»: топливо продавали тем, у кого первая цифра госномера совпадала с четностью даты.

Лимит отпуска сохранялся на уровне 30 л, за порядком на заправках следили волонтеры, а дизельное топливо ограничения не коснулись. В приоритетном порядке обслуживались машины скорой помощи, МЧС, коммунальных служб, общественного транспорта.

31 июля временный порядок отменили: власти сообщили, что поставки стабилизировались, очереди сократились, а заправки вернулись к обычному режиму работы без учета номеров.