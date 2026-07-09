Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к руководству «Лукойла», «Роснефти» и «Газпромнефти» с просьбой срочно увеличить поставки бензина в регион и наладить прозрачное взаимодействие с оперштабом. По его словам, представители компаний заявляли о готовности обеспечивать работающие АЗС бензином, однако уже через несколько часов жители столкнулись с закрытыми заправками, отсутствием топлива и очередями.

«Невозможно принять ситуацию, когда представители компаний на заседании оперативного штаба области заявляют о готовности обеспечивать работающие АЗС топливом, пусть и с учетом общего дефицита, а уже через несколько часов жители видят противоположную картину: закрытые заправки, отсутствие бензина, очереди, в которых люди стоят всю ночь», — написал Артамонов.

Он подчеркнул, что региональные власти понимают сложные условия, в которых работает топливная отрасль, и не игнорируют объективные причины перебоев: повреждения производственных объектов, технологические сбои, логистические ограничения и повышенную нагрузку на рынок.

При этом, по мнению губернатора, регион должен получать от поставщиков достоверную информацию о наличии топлива и возможных срывах.

«Если топлива нет, регион должен получать честную информацию. Если поставка срывается, об этом нужно говорить прямо. Если заявленные объемы не будут обеспечены, это должно быть известно заранее, а не после того, как люди провели ночь в очереди», — заявил он.

Артамонов отметил, что правительство области делает все возможное для сохранения работы служб, от которых зависят жизнь и безопасность людей. Отдельно он упомянул транспортные задачи, связанные с обеспечением мероприятий СВО и работой мобильных огневых групп.

По словам губернатора, власти помогают операторам с логистикой, организуют порядок на заправках, направляют сотрудников для контроля и вводят временные правила, чтобы снизить хаос и распределить нагрузку. Однако, подчеркнул он, область не может стабилизировать ситуацию в одиночку.

«Прошу незамедлительно принять меры по увеличению поставок бензина в Липецкую область, обеспечить прозрачное взаимодействие с региональным оперативным штабом», — говорится в обращении главы региона к руководству крупнейших топливных компаний.

Он добавил, что речь идет не только о комфорте автомобилистов, но и о нормальной жизнедеятельности региона, работе оперативных служб, уборочной кампании, доставке продуктов, безопасности людей и выполнении задач государственной важности.

О сложной ситуации на заправках губернатор сообщал еще 6 июля. Тогда он объяснил перебои сбоями в работе заводов, производящих топливо. По его словам, из-за этого сети «Лукойл» и «Тебойл» столкнулись с трудностями при поставках бензина в Липецкую область, а большинство их АЗС в регионе фактически перестали работать.

В результате дополнительная нагрузка легла на другие сети, прежде всего на «Роснефть», отметил Артамонов. «По информации компании, запасы топлива и бензовозы для подвоза есть. Но когда автомобилисты массово переходят с одной сети на другую, даже при наличии поставок возникают очереди, а топливо быстро вымывается с заправок», — уточнял он, добавив, что ситуация в регионе непростая.

8 июля губернатор Липецкой области сообщил, что ежедневная недопоставка бензина в область составляет около 500 т относительно обычного уровня отпуска топлива, при этом спрос существенно превышает норму. Ситуация с дизельным топливом, по его словам, на тот момент оставалась стабильной.

В Липецке, отметил тогда губернатор, более-менее регулярные поставки бензина фиксировались только на трех АЗС «Лукойла», а основную нагрузку взяла на себя «Роснефть». 8 июля губернатор направил обращения об увеличении поставок в федеральный центр и руководству топливных компаний.

В тот же день по итогам заседания оперативного штаба был утвержден временный порядок отпуска бензина АИ-92, АИ-95 и АИ-100 по системе четных и нечетных дней. Он начнет действовать с 11 июля и продлится до 1 августа включительно.

По четным дням месяца, как объяснил Артамонов, бензин смогут покупать владельцы автомобилей, у которых первая цифра госномера четная — 0, 2, 4, 6 или 8. По нечетным дням топливо будут отпускать машинам с первой цифрой номера 1, 3, 5, 7 или 9. В день запуска новых правил, 11 июля, заправиться смогут автомобили, номера которых начинаются с нечетной цифры.

Ограничения не касаются дизельного топлива. Лимит отпуска бензина сохраняется на уровне не более 30 литров; в пределах этого объема разрешена заправка канистр. Ограничений по коду региона нет. Для недавно приобретенных автомобилей, еще не поставленных на учет, топливо будут отпускать при предъявлении документов, подтверждающих покупку транспортного средства.

На трассах М-4, Р-119 и А-133 бензин будут продавать вне зависимости от первой цифры номера. Кроме того, операторы должны определить отдельные АЗС, где заправиться можно будет в любой день в экстренных случаях. Их адреса власти обещали опубликовать дополнительно.

Спецтранспорт, обеспечивающий жизнедеятельность региона, будут заправлять отдельно и в приоритетном порядке. Для поддержания порядка на загруженных АЗС организуют круглосуточное дежурство сотрудников муниципальных учреждений; при необходимости им будут помогать полиция и Росгвардия, уточнял Артамонов.