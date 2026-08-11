Бывший руководитель и один из основателей «Эха Петербурга» Сергей Недоводин умер, не приходя в сознание, после конфликта с соседями. Об этом сообщила экс-замглавреда радиостанции Анастасия Миронова.

«Умер в реанимации в Склифе, так и не выйдя из комы, бывший владелец питерского “Эха” Сергей Недоводин, который был избит шумными соседями за то, что вышел ночью сделать им замечание», — написала журналистка в своем блоге.

Как пишет Миронова, в ночь на 23 июня Недоводин вышел из квартиры в подмосковном Видном, чтобы сделать замечание двум мужчинам, которые громко себя вели. После этого, по словам супруги журналиста Анны, на него напали двое: сосед и его знакомый. После избиения Недоводина госпитализировали с тяжелыми травмами: сначала в больницу Видного, затем перевели в НИИ имени Склифосовского, где он более месяца находился в коме.

В начале августа супруга Недоводина сообщала, что его состояние остается крайне тяжелым: у него развились сепсис и абсцесс легкого.

По словам Мироновой, женщина пять раз звонила в полицию, однако сотрудники правоохранительных органов прибыли на место только после вызова скорой помощи.

«Причем полиция понадобилась, чтобы избитого и уже с отеками головы Недоводина агрессивные соседи выпустили вместе с врачами из подъезда: не выпускали, заблокировав его там», — уточнила журналистка.

По ее словам, супруга Недоводина обратилась с жалобами в прокуратуру и Следственный комитет. Миронова также сообщила, что друг нападавшего представился участником СВО.

Телеграм-канал «112» пишет, что последние месяцы мужчина находился в медикаментозной коме после конфликта.

«23 июня <…> около двух часов ночи двое мужчин шумели во дворе. Недоводин вышел и попросил их вести себя потише, после чего мужчины начали его избивать. Единственным свидетелем стала гражданская жена Сергея Анна», — говорится в посте.

Один из нападавших, по словам Анны, раньше жил в этом же доме, но после случившегося съехал. По данным «112», 7 августа возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

«Одного из подозреваемых задержали. Была ли после смерти Недоводина изменена квалификация дела, пока неизвестно», — пишет телеграм-канал.

Недоводину был 61 год.

«Эхо Петербурга» прекратило работу в 2022 году после закрытия «Эха Москвы». После ухода с радиостанции Недоводин руководил научно-исследовательской компанией СМР и фондом «Живое будущее».