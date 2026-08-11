Международная федерация каноэ (Paddle Worldwide) с 1 января 2027 года снимет все ограничения для российских и белорусских спортсменов: они снова смогут выступать на соревнованиях с флагами, гимнами и национальной формой. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

Нынешняя политика ограничений продолжит действовать до 31 декабря 2026 года.

В федерации пояснили, что пересмотрели правила после решения Международного олимпийского комитета от 7 июля 2026 года. Тогда МОК временно отменил санкции в отношении российских спортсменов и приостановку членства Олимпийского комитета России, введенную в октябре 2023 года.

В заявлении МОК от 7 июля было сказано, что рекомендации международным спортивным федерациям ограничивать участие российских спортсменов «больше не актуальны».

Для соревнований, право на проведение которых было предоставлено до 1 января 2027 года, Paddle Worldwide предусмотрела трехступенчатую схему на случай, если местные законы или обязательные решения властей мешают полному допуску россиян и белорусов.

По умолчанию будет действовать полное национальное участие — с официальным наименованием страны, формой, флагом и гимном. Если это невозможно, федерация допускает ограниченное национальное представительство: без флага и гимна на церемониях. Если и такой вариант недоступен, спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе, без национальной символики.

В релизе подчеркивается, что турниры, право на проведение которых будет предоставлено после 1 января 2027 года, должны обеспечивать всем допущенным спортсменам и персоналу поддержки полное национальное представительство.

Ранее депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова пояснила в беседе с RTVI, что после решения МОК международные федерации, вероятно, ускорят допуск российских спортсменов, чтобы те успели выступить на олимпийских квалификационных стартах.

«В каких-то дисциплинах, каких-то видах спорта это не принципиально, а в ряде видов спорта это очень принципиально — заработать максимальные квоты», — сказала она.