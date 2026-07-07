Международный олимпийский комитет (МОК) отменил ограничения в отношении российских спортсменов на участие в соревнованиях и временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщил исполнительный совет МОК 7 июля.

«Исполнительный совет МОК временно отменил приостановку деятельности ОКР, действовавшую с 12 октября 2023 года», — сказано в заявлении.

В заголовке релиза указано, что рекомендации международным спортивным федерациям ограничивать участие российских спортсменов «больше не актуальны».

Решение было принято после «тщательного анализа», проведенного Комиссией МОК по правовым вопросам, поясняется в тексте. Проверка показала, что ОКР больше не включает в свой состав региональные спортивные организации, расположенные на территориях, находящихся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

ОКР также подтвердил, что не проводит и не будет проводить никакой деятельности на этих территориях, говорится в релизе.

Временное восстановление членства связано с началом квалификационного периода к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе (США) и зимней юношеской Олимпиаде того же года в регионе Доломити Вальтеллина (Италия). Всем спортсменам должен быть обеспечен равный доступ к этим соревнованиям.

В заявлении также указано, что все российские спортсмены, которые возвращаются к международным соревнованиям, должны соответствовать антидопинговым требованиям.

МОК примет решение относительно демонстрации российского флага, гимна, цветов или любых других символов Олимпийских игр в соответствующее время, отмечено в релизе.

В свою очередь министр спорта РФ, глава ОКР Михаил Дегтярев сообщил об отмене всех проверок на нейтральность российских спортсменов.

«МОК снял свой запрет на проведение международных соревнований в России. Спортсмены, вновь возвращающиеся на международную арену, временно будут тестироваться ITA (Международным агентством по тестированию) до восстановления РУСАДА, этот процесс уже идет полным ходом», — написал он в своем телеграм-канале.

Дегтярев указал, что снятие ограничений стало возможным «благодаря последовательной юридической и дипломатической работе Минспорта и Олимпийского комитета России».

«Возвращение нашей страны в олимпийскую семью — это зеленый свет для международных федераций по восстановлению в правах всех наших атлетов», — подчеркнул министр.

Как отметил Дегтярев, в настоящий момент более 20 международных спортивных федераций допускают на свои соревнования юниоров под флагом России и с национальным гимном, тогда как 10 федераций допускают всех спортсменов без ограничений. «Решение МОК значительно ускорит этот процесс», — пояснил он.

Российской сборной предстоит участие в юношеских Олимпийских играх в Сенегале под флагом РФ осенью 2026 года, а также отбор на летнюю Олимпиаду в США в 2028-м, отметил Дегтярев.