Президент США Дональд Трамп пообещал спросить у российского лидера Владимира Путина, передавала ли Москва Ирану спутниковые снимки американских баз в странах Персидского залива. Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами на борту своего самолета.

«Я спрошу об этом Путина. Мы выясним. Это не оказало большого влияния, потому что мы выбили из них [Ирана] всю дурь», — сказал глава Белого дома.

Он усомнился в том, что Иран мог получать помощь от России «на высоком уровне». Трамп добавил, что Венесуэла получала от России «много оборудования», но для Каракаса это обернулось «не очень хорошо».

У Тегерана же, по словам Трампа, нет «ни армии, ни Военно-воздушных сил, ни Военно-морского флота».

Американский президент также заявил, что Вашингтон «прямо сейчас» ведет «хорошие» переговоры с Ираном, и выразил надежду на достижение соглашения. При этом он отметил, что у США «достаточно» времени на решение проблем с Исламской республикой.

25 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы ведет «активную спутниковую съемку» американских военных объектов в странах Персидского залива, и эти снимки попадают в Иран.

По словам Зеленского, между спутниковой съемкой и ударами иранских сил наблюдается «четкая корреляция». Он добавил, что поручит украинской разведке донести эту информацию до западных партнеров.

Трамп за день до заявления Зеленского написал в соцсети Truth Social, что доверяет заявлениям Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина о том, что Москва и Пекин не передают оружие Ирану. Участие России и Китая в конфликте с Ираном не соответствует интересам обеих стран и «было бы для них очень плохо», добавил глава Белого дома.

По его словам, Путин понимает, что США продают оружие странам НАТО, а не Украине. Трамп добавил, что «понятия не имеет», как члены Североатлантического альянса впоследствии распределяют это оружие.