Американский президент Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин понимает, что США продают оружие партнерам по НАТО, а не Украине. Об этом говорится в его посте, опубликованном в соцсети Truth Social 24 июля.

По словам Трампа, Путин сказал ему, что Россия не будет продавать оружие Ирану.

«Он понимает, что я не продаю оружие Украине, я продаю его странам НАТО. Они платят за него полную цену, а как это оружие распределяется потом, я понятия не имею», — написал он, добавив, что отношения с российским коллегой «остаются прежними, как и с президентом [Украины Владимиром] Зеленским».

Как рассказал Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин на недавней встрече в Пекине также пообещал ему, что Китай «ни при каких обстоятельствах» не будет поставлять или продавать оружие Ирану. Это обещание касалось в том числе китайских компаний, уточнил глава Белого дома.

«Учитывая наши отношения, я верю ему на слово, и, кроме того, я оказываю ему большую услугу», — добавил Трамп.

Резюмируя, американский лидер сделал вывод, что Россия и Китай не являются участниками конфликта вокруг Ирана. По его словам, «если бы они это делали, то это было бы очень плохо для них» и «определенно не в их лучших интересах».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле заявил о недопустимости «дальнейшей накачки» Украины вооружениями. В свою очередь, глава Госдепа подчеркнул, что политика Вашингтона по продаже оружия Киеву не изменилась.

«Мы продаем оружие через PURL, это наша инициатива по линии НАТО, и именно в этом мы принимаем участие», — сказал Рубио.

24 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле принимают во внимание продолжающиеся поставки американского оружия Украине, но намерены использовать в своих интересах «дуализм» в позиции администрации Трампа по отношению к украинскому урегулированию. «Они продолжают накачивать Украину вооружениями», — сказал он.