Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что провел в Маниле «хороший и откровенный разговор» с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передает The Guardian. По его словам, американская сторона намерена продолжить поиск «компромиссного решения», которое устроит Россию и Украину, чтобы закончить боевые действия. В то же время глава Госдепа признал, что для урегулирования конфликта нужны новые идеи.

Президент США Дональд Трамп считает российско-украинский конфликт «глупой и бессмысленной войной» и он «полон решимости» добиться урегулирования конфликта, заявил Рубио во время общения с журналистами.

«Для него важнее всего, чтобы люди перестали умирать, чтобы прекратились массовые убийства, чтобы Украина могла жить в мире, и чтобы украинцы могли вернуться в свою страну и восстановить ее», — отметил госсекретарь.

Говоря о встрече с Лавровым, Рубио заявил, что у него состоялась «хорошая, откровенная беседа» о конфликте на Украине, который представляет собой «очень кровопролитную войну».

Журналисты спросили госсекретаря о том, насколько актуальны сегодня договоренности, достигнутые в Анкоридже, о которых упомянул глава МИД РФ в ходе встречи в Маниле. Госсекретарь сослался на свои прежние заявления, согласно которым никаких конкретных предложений по итогам саммита на Аляске «не существует», а сама инициатива «провалилась», не принеся результатов.

«Нам известно об этих предложениях — их называли формулой «три плюс два» или «схемой обмена» [территориями]. Однако они провалились. Мирное соглашение невозможно без согласия обеих сторон, а украинская сторона на это не пошла. Именно поэтому инициатива не увенчалась успехом», — рассказал Рубио.

В этой связи для прекращения боевых действий нужны «новые идеи и концепции», и Вашингтон готов представить некоторые из них «в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут созданы соответствующие условия», продолжил госсекретарь. По словам Рубио, выдвигавшиеся до этого предложения «были неприемлемы для Украины» и, вероятно, «менее приемлемы» для нее сейчас.

Рубио подчеркнул, что США по-прежнему готовы сыграть позитивную роль в процессе урегулирования конфликта.

«Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы война закончилась. Мы готовы сыграть любую положительную роль, чтобы положить конец войне, а для этого потребуется соглашение, которое устроит как Россию, так и Украину», — сказал госсекретарь, отметив, что для этого потребуется «много работы».

По словам Рубио, сейчас Россия сталкивается с ударами вглубь своей территории, «чего не было в конце года», тогда как Украине предстоит тяжелая зима. В свою очередь, США готовы использовать «всю силу и влияние» для прекращения конфликта.

«В этом и заключалась сложность: найти такое решение, которое устроило бы обе стороны. Мы пытались и будем продолжать пытаться найти компромисс, который приведет к этому, и мы готовы сыграть эту роль, если представится такая возможность. Мы заявляем об этом сегодня, и мы заявляли об этом и раньше. <…> Именно это мы постоянно доносили до обеих сторон», — сказал глава Госдепа.

Комментируя призыв Лаврова прекратить «накачивать» Киев оружием, Рубио заявил, что политика США по продаже вооружений Украине не изменилась.