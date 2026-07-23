Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что провел в Маниле «хороший и откровенный разговор» с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передает The Guardian. По его словам, американская сторона намерена продолжить поиск «компромиссного решения», которое устроит Россию и Украину, чтобы закончить боевые действия. В то же время глава Госдепа признал, что для урегулирования конфликта нужны новые идеи.
Президент США Дональд Трамп считает российско-украинский конфликт «глупой и бессмысленной войной» и он «полон решимости» добиться урегулирования конфликта, заявил Рубио во время общения с журналистами.
«Для него важнее всего, чтобы люди перестали умирать, чтобы прекратились массовые убийства, чтобы Украина могла жить в мире, и чтобы украинцы могли вернуться в свою страну и восстановить ее», — отметил госсекретарь.
Говоря о встрече с Лавровым, Рубио заявил, что у него состоялась «хорошая, откровенная беседа» о конфликте на Украине, который представляет собой «очень кровопролитную войну».
Журналисты спросили госсекретаря о том, насколько актуальны сегодня договоренности, достигнутые в Анкоридже, о которых упомянул глава МИД РФ в ходе встречи в Маниле. Госсекретарь сослался на свои прежние заявления, согласно которым никаких конкретных предложений по итогам саммита на Аляске «не существует», а сама инициатива «провалилась», не принеся результатов.
«Нам известно об этих предложениях — их называли формулой «три плюс два» или «схемой обмена» [территориями]. Однако они провалились. Мирное соглашение невозможно без согласия обеих сторон, а украинская сторона на это не пошла. Именно поэтому инициатива не увенчалась успехом», — рассказал Рубио.
В этой связи для прекращения боевых действий нужны «новые идеи и концепции», и Вашингтон готов представить некоторые из них «в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут созданы соответствующие условия», продолжил госсекретарь. По словам Рубио, выдвигавшиеся до этого предложения «были неприемлемы для Украины» и, вероятно, «менее приемлемы» для нее сейчас.
Рубио подчеркнул, что США по-прежнему готовы сыграть позитивную роль в процессе урегулирования конфликта.
«Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы война закончилась. Мы готовы сыграть любую положительную роль, чтобы положить конец войне, а для этого потребуется соглашение, которое устроит как Россию, так и Украину», — сказал госсекретарь, отметив, что для этого потребуется «много работы».
По словам Рубио, сейчас Россия сталкивается с ударами вглубь своей территории, «чего не было в конце года», тогда как Украине предстоит тяжелая зима. В свою очередь, США готовы использовать «всю силу и влияние» для прекращения конфликта.
«В этом и заключалась сложность: найти такое решение, которое устроило бы обе стороны. Мы пытались и будем продолжать пытаться найти компромисс, который приведет к этому, и мы готовы сыграть эту роль, если представится такая возможность. Мы заявляем об этом сегодня, и мы заявляли об этом и раньше. <…> Именно это мы постоянно доносили до обеих сторон», — сказал глава Госдепа.
Комментируя призыв Лаврова прекратить «накачивать» Киев оружием, Рубио заявил, что политика США по продаже вооружений Украине не изменилась.
«Мы продаем оружие через PURL, это наша инициатива по линии НАТО, и именно в этом мы принимаем участие», — уточнил он.